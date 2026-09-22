Milei empieza a recuperar a los propios tras la crisis de Adorni: los dos datos clave

Una consultora privada reveló que el grueso de los votantes de Javier Milei vuelven a apoyar su gestión tras las consecuencias del caso de enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Su respaldo estaría apalancado en la desaceleración de la inflación, que convence mayormente a los jóvenes. Sin embargo, el aumento del del último índice de precios mayorista advierten un posible recrudecimiento de este indicador.

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A un año y un mes de las elecciones, la consultora La Sastrería indagó sobre el nivel de aprobación o desaprobación de los ciudadanos a la gestión de Milei, a seis meses de uno de sus peores momentos: los coletazos del caso Adorni.

Según el estudio, en abril de 2026, en plena ebullición del escándalo del exfuncionario, la desaprobación del Gobierno alcanzó su pico máximo con 66,2% de desaprobación y con una caída en el índice de aprobación de 33%. "Muchos de los propios se enojaron y la evaluación tocó piso en abril de 2026", dice el informe.

Seis meses después de esos números, la encuesta dio cuenta de un "rebote" en la evaluación positiva del Gobierno. Los últimos resultados de septiembre de 2026, la buena imagen del Gobierno repuntó a 41,6% y la mala se redujo a 56%. Este movimiento estaría vinculado a dos fenómenos: un nuevo espaldarazo de sus votantes, sobre todo los jóvenes, y la desaceleración inflacionaria.

De acuerdo al informe, el Gobierno volvió a tener como grupo más favorable a los jóvenes, quienes pasaron de 37,3% en agosto a 53,8% en septiembre. Pero además, también se recuperaron los votantes de Bullrich 2023 (63,8% a 72,1%) y de Milei 2023 (71,2% a 77,2%).

Por otro lado, la baja de la inflación tambien es una de las cuestiones que la consultora ubicó como claves para entender esta recuperación de la aprobación.

El rol de la inflación

Según uno de los gráficos, el alza de la inflación de marzo coincide temporalmente con el piso de aprobación de abril, y la desaceleración posterior también sigue a la recuperación del visto bueno sobre la gestión.

En abril 2026, además de coincidir con el Adornigate, la inflación también registró su pico en lo que va del año con un 3,4%. En este contexto, la aprobacion estuvo en el piso de 33%.

Luego, en julio de 2026 -con Adorni recién salido del Gobierno-, la inflación dio 1,9%, y el nivel de aprobación creció a 39%. Un mes después, la inflación repuntó en agosto y la buena imagen cayó a 34,8%. Pero ahora en septiembre, la inflación volvió a bajar a 1,7% y el apoyo creció nuevamente a 41,6%.

De esta manera, la consultora concluyó que el oficialismo está "desenojando a los propios" al ritmo de la inflación. Sin embargo, la aceleración de los precios mayoristas en agosto, que tuvieron una suba del 2,1% mensual, no son un buen augurio para el Gobierno.