Los salarios crecieron en julio, pero no reparan el derrumbe que acumulan con Milei

Los salarios subieron 2,8% en julio y acumularon un incremento del 21,8% en los primeros siete meses de 2026, una noticia que celebrará el Gobierno para ficcionar una recuperación económica. Sin embargo, el tendal libertario arroja una destrucción del poder adquisitivo que en algunos casos se acerca al 50%, con las remuneraciones que reciben los trabajadores del sector privado registrado como una de las víctimas preferidas del gobierno de Javier Milei.

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En términos interanuales, el aumento fue del 36,2%, pero la evolución mostró diferencias marcadas entre los trabajadores privados registrados, los empleados públicos y los asalariados privados no registrados.

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Una vez más, el mayor incremento mensual correspondió al sector privado no registrado, cuyos salarios avanzaron 3,9% en julio. Le siguió el sector público, con una suba del 3%, mientras que los trabajadores del sector privado registrado tuvieron un incremento del 2,3%.

En la comparación interanual, el sector privado no registrado también mostró el mayor aumento, con una variación del 59,9%. Los salarios públicos subieron 31% y los privados registrados, 29,7%. El índice general, que reúne los distintos componentes, avanzó 36,2% frente a julio de 2025.

Si se toma la evolución desde diciembre de 2025, los salarios acumularon una suba del 21,8% hasta julio. Por sectores, el incremento acumulado fue de 34,4% para los trabajadores privados no registrados, 21,1% para el sector público y 17% para los privados registrados. Es decir, dentro de los trabajadores registrados, el sector público mostró una variación acumulada superior a la del sector privado.

El ingreso disponible cayó hasta 46,7% desde noviembre de 2023

Según los datos oficiales, los salarios privados registrados están 3,4% por debajo de noviembre 2023, 6,6% por debajo del promedio 2020-2023 y 21,3% por debajo del promedio 2012-2015.

En esa línea, un informe de Paramétrica Consultores reflejó el fuerte deterioro del ingreso disponible de los trabajadores registrados desde noviembre de 2023. Al descontar del salario el costo de los bienes y servicios esenciales, la pérdida alcanza al 19,9% entre los privados y trepa al 46,7% entre los empleados públicos, tomando como referencia la ponderación de la encuesta nacional de gastos en hogares (ENGHo) de 2017/18.

En el caso de los trabajadores privados registrados, el ingreso disponible tuvo su peor momento en abril de 2024, cuando el índice se ubicó en 75,5. Luego comenzó una recuperación que alcanzó un máximo de 91,7 en noviembre de ese año.

Sin embargo, desde entonces la tendencia volvió a ser negativa. Según el informe, el ingreso disponible de los privados cayó 12,6% desde noviembre de 2024 y cerró junio de 2026 en 80,1. Con la ponderación de la ENGHo 2004/05, el nivel se ubica en 87.

El deterioro fue todavía mayor entre los trabajadores públicos registrados. Solo en diciembre de 2023, el ingreso disponible se desplomó 38,2%. Si bien posteriormente hubo una recuperación y el indicador alcanzó un máximo de 61,1 en agosto de 2025, en mayo de 2026 volvió a tocar un mínimo, en 51,3.

En junio, el índice del sector público rebotó 3,9% mensual, hasta 53,3, aunque todavía permaneció 46,7% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

El peso de los gastos esenciales

La diferencia en los resultados también está vinculada con la ponderación utilizada para medir cuánto del ingreso se destina a los gastos esenciales. Desde noviembre de 2023, el índice de precios de estos bienes y servicios se multiplicó por más de 20, mientras que el correspondiente al resto de los consumos lo hizo por más de 19.

La ENGHo 2004/05 asigna a los gastos esenciales un peso del 33,9% sobre el ingreso, mientras que la actualización basada en la ENGHo 2017/18 eleva esa participación al 40,3%. Incluso entre los trabajadores privados registrados, que tuvieron una evolución menos negativa, el ingreso disponible permanece entre 10% y 20% por debajo de noviembre de 2023, dependiendo de la ponderación utilizada.

Si se toma únicamente la evolución de los últimos 12 meses y la ponderación más reciente, el ingreso disponible cayó 10,3% en el sector privado registrado y 11,9% en el público.