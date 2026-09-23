Irán informó a EE.UU. sus condiciones para poner fin a la guerra

Irán informó que mantuvo conversaciones con funcionarios de Estados Unidos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde transmitió sus condiciones para poner fin a la guerra.

Entre las exigencias planteadas por Teherán se encuentran el cese de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, y la liberación de activos iraníes.

El encuentro se produjo el martes y se extendió durante aproximadamente tres horas. Según confirmó Donald Trump, sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner participaron de la reunión con funcionarios iraníes, en un contacto que se desarrolló a través de mediadores.

El mandatario estadounidense calificó las conversaciones como "muy buenas", aunque reconoció que los representantes iraníes no pertenecían al nivel más alto de la dirigencia del país.

Las negociaciones se retoman tras meses de estancamiento diplomático y el fracaso de un breve alto el fuego alcanzado en junio.