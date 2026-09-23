Irán confirmó que mantuvo conversaciones con funcionarios de Estados Unidos en Nueva York y que transmitió sus condiciones para poner fin a la guerra, entre ellas el cese de las acciones estadounidenses y el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica. El encuentro, que duró unas tres horas y contó con mediadores, se produjo tras meses de estancamiento diplomático y mientras Donald Trump amenazaba con intensificar la respuesta militar si no se alcanza un acuerdo. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.
Irán informó a EE.UU. sus condiciones para poner fin a la guerra
Teherán reclamó el fin de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, además de la liberación de activos iraníes.
Hace 5 minutos
Irán transmite a EE.UU. sus condiciones para terminar la guerra
Irán informó que mantuvo conversaciones con funcionarios de Estados Unidos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde transmitió sus condiciones para poner fin a la guerra.
Entre las exigencias planteadas por Teherán se encuentran el cese de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, y la liberación de activos iraníes.
El encuentro se produjo el martes y se extendió durante aproximadamente tres horas. Según confirmó Donald Trump, sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner participaron de la reunión con funcionarios iraníes, en un contacto que se desarrolló a través de mediadores.
El mandatario estadounidense calificó las conversaciones como "muy buenas", aunque reconoció que los representantes iraníes no pertenecían al nivel más alto de la dirigencia del país.
Las negociaciones se retoman tras meses de estancamiento diplomático y el fracaso de un breve alto el fuego alcanzado en junio.
Hace 6 minutos
Irán advirtió que usará "armas estratégicas" si EE.UU. vuelve a bombardear su territorio
La Guardia Revolucionaria confirmó que se prepara para un conflicto prolongado frente al estancamiento del diálogo mediado por Pakistán. El Mando Unificado reivindicó el control sobre el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una severa advertencia a la Casa Blanca al asegurar que empleará armamento estratégico inédito y ampliará el radio de sus ataques si Estados Unidos e Israel ejecutan una nueva serie de bombardeos contra su territorio. La declaración de las fuerzas de elite persas se produce en un contexto de alta volatilidad, marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz que contaban con la mediación diplomática de Pakistán.
Hace 8 minutos
Irán insinúa que habrá conversaciones con EE.UU. sobre Ormuz en el marco de la ONU
Teherán envió señales de apertura diplomática a la Casa Blanca para destrabar la navegación en el Golfo Pérsico. Coincide con la cumbre de Donald Trump con los líderes árabes y la reactivación del oleoducto saudí en el mar Rojo.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, saluda antes de partir hacia Nueva York, en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, Irán.
La diplomacia iraní lanzó una contundente señal de apertura desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, al calificar la sesión de la Asamblea General como una "oportunidad de oro" para destrabar el canal de diálogo directo con Washington y reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz en cuestión de días, a condición de que Estados Unidos disponga el fin de su bloqueo militar.
Hace 8 minutos
Un amplio grupo de países condenó en Naciones Unidas el genocidio en Gaza
Distintos presidentes aprovecharon sus minutos de aire en Naciones Unidas para condenar la fragilidad humanitaria en Gaza. Por la tensión que se generó en el ambiente, la delegación israelí se levantó y se retiró de la sala mientras un mandatario hablaba del tema.
En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, un importante grupo de presidentes aprovechó sus minutos de micrófono para referirse a la situación humanitaria en Gaza y pronunciarse en contra de la ofensiva israelí en ese territorio palestino. Mandatarios como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el francés Emmanuel Macron y el turco Recep Tayyip Erdogan, entre otros, respaldaron al vocero de la Autoridad Palestina, quien habló al final y destacó a la cumbre como "el primer evento de alto nivel centrado en los niños palestinos en detención israelí". La delegación de Israel se levantó durante uno de los discursos y se retiró de la sala.
06:47 | 22/09/2026
Trump lanzó una amenaza en la ONU: Irán acepta un acuerdo poselecciones o lo "aniquilará"
"¿Haremos un acuerdo con Irán que les permitirá reconstruir el país mejor de lo que estaba antes o aniquilaré la República Islámica y lo haré rápido, sin permitirles matar y destruir personas y países de nuevo?", aseguró el mandatario estadounidense desde el estrado de la Asamblea General de la ONU.
11:08 | 21/09/2026
Advierten que Europa debe acelerar la electrificación y proteger su red energética
Durante un encuentro del Club Español de la Energía, referentes de la industria y analistas internacionales señalaron que la descarbonización cambia la naturaleza de los riesgos geopolíticos, pero reafirmaron que el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios durante la transición.
07:37 | 21/09/2026
Nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y crecen las tensiones
Al menos dos personas fueron heridas este lunes a causa del impacto de un "proyectil desconocido" en un buque que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz.
10:45 | 20/09/2026
Irán advirtió a aliados de EE.UU. que habrá represalias si Trump vuelve a atacar
El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses.
10:02 | 20/09/2026
Ucrania lanzó un masivo ataque sobre Rusia: 4 muertos y una refinería en llamas
El bombardeo fue con más de mil drones, que cayeron principalmente en la capital Moscú y la ciudad ucraniana ocupada por los rusos Jerson. Trump había anunciado que Ucrania no atacaría más infraestructura energética. ¿Qué efecto político tendrá este ataque?
reuters
16:09 | 19/09/2026
Hutíes atacaron la capital saudita y la petrolera Aramco con misiles y drones
Se observó una columna de humo cerca del aeropuerto de Riad tras varias explosiones y una alerta enviada a los celulares.
09:40 | 19/09/2026
Irán afirma que envió a EE. UU., vía Qatar, las condiciones para poner fin a la guerra
El vocero del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeynivand, exigió que el gobierno estadounidense "cumpla con sus compromisos en este acuerdo". En paralelo, el ejército israelí profundiza sus ataques en Gaza y Líbano.
07:23 | 18/09/2026
Irán ataca un petrolero en Ormuz y EE.UU. amplía sus sanciones contra Teherán
Los Guardianes de la Revolución aseguraron haber interceptado un buque de bandera togolesa al que acusaron de realizar un “paso ilegal”. Washington, en paralelo, sancionó a una plataforma de criptomonedas y a personas vinculadas con Babak Zanjani.
11:09 | 17/09/2026
ONU alertó que hay evidencia para creer que EE.UU. cometió crímenes de guerra en Irán
El mismo grupo de expertos acusó al Estado iraní de cometer violaciones a los derechos humanos con su feroz represión contra las masivas protestas que sacudieron al país persa antes de la guerra.
06:54 | 16/09/2026
En medio de una Gaza destruída, colapsó un edificio: 20 muertos y 60 desaparecidos
El inmueble había sido atacado por Israel y era utilizado como refugio por familias desplazadas. Desnudó la fragilidad de todos los edificios en el devastado territorio palestino. Además, Israel sigue bombardeando Líbano.
00:05 | 16/09/2026
Lobby israelí, el gran poder que domina a Trump y a Milei
Un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos describe la incidencia determinante que los grupos de presión alineados con Netanyahu tienen sobre la política y los presidentes norteamericanos. Punto de inflexión: el abismo que se abrió entre sociedad y poder.
12:16 | 15/09/2026
Irán rechazó negociar con EE.UU. y envió a su canciller a China en plena escalada
Teherán condicionó las conversaciones al cumplimiento de sus exigencias tras los dichos de Trump y advirtió que las dinámicas sobre el petróleo en Ormuz cambiaron.