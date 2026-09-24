Milei se reúne con Netanyahu y diserta en el Club Económico de New York

La campaña presidencial de 2027 arrancó para los mercados, aun cuando faltan más de un año para los comicios. La definición más explícita llegó desde JPMorgan, cuna de la mayoría del gabinete libertario, donde su CEO para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Facundo Gómez Minujín, sostuvo que Argentina podría alcanzar el grado de inversión durante el próximo mandato presidencial si Javier Milei consigue la reelección. La proyección fue formulada en una entrevista con Bloomberg Línea y quedó acompañada por otras advertencias sobre el escenario económico que tendrá que atravesar el Gobierno hasta las elecciones.