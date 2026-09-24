El presidente Javier Milei afronta su última jornada en Estados Unidos con una agenda centrada en política exterior y economía: se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para analizar la crisis en Medio Oriente y luego participará de un almuerzo en el Club Económico, donde ratificará el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y expondrá su visión sobre el impacto de la IA. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei se reúne con Netanyahu y diserta en el Club Económico de New York
Antes de volver a Buenos Aires, el mandatario mantiene un encuentro con el cuestionado líder israelí. En el club neoyorquino dará un discurso y responderá preguntas.
Hace 1 hora
El mercado lanzó la campaña por la reelección de Milei con una promesa del JP Morgan
El CEO del banco para el Cono Sur vinculó el salto de calificación a una eventual reelección y advirtió sobre empleo, consumo y empresas.
La campaña presidencial de 2027 arrancó para los mercados, aun cuando faltan más de un año para los comicios. La definición más explícita llegó desde JPMorgan, cuna de la mayoría del gabinete libertario, donde su CEO para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Facundo Gómez Minujín, sostuvo que Argentina podría alcanzar el grado de inversión durante el próximo mandato presidencial si Javier Milei consigue la reelección. La proyección fue formulada en una entrevista con Bloomberg Línea y quedó acompañada por otras advertencias sobre el escenario económico que tendrá que atravesar el Gobierno hasta las elecciones.
Hace 1 hora
Mientras Milei promete no regular la IA, el CEO de OpenAI alertó: "Extremo cuidado"
Los principales CEOS de dos compañías claves de IA alertaron por el avance de esta tecnología, mientras Javier Milei promete que Argentina será tierra fértil para su desarrollo sin regulación.
Horas después de que Javier Milei anuncie su compromiso de "no regular de manera preventiva" a las empresas de inteligencia artificial en el país, los directivos de las compañías creadoras de ChatGPT y Claude alertaron que el avance de esta tecnología requiere un "extremo cuidado" y que podría suponer "un riesgo para la humanidad".
Hace 1 hora
Milei y Caputo no convencen, se dispara el Riesgo País y se desploman las acciones
La suba de tasas de la FED castigó más a Argentina que al resto de los países de la región. El Riesgo País acumula ocho jornadas de suba y está en el máximo desde el 30 de abril y las acciones perdieron mientras se valorizaron en el resto de la región.
El mercado está castigando especialmente a los activos financieros de Argentina, los bonos de la deuda emitida por el Gobierno nacional y las acciones de las empresas privadas, en un proceso que se potenció desde la suba de tasas que resolvió la Reserva Federal de Estados Unidos y que la presencias del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo en Nueva York no lograron revertir.
Hace 8 horas
Del primer empleo al rebusque: los jóvenes enfrentan más informalidad y peores ingresos
La desocupación juvenil más que duplica al promedio y casi siete de cada diez jóvenes ocupados trabajan en la informalidad. El cuentapropismo es el segmento que más crece y está asociado a una fuerte caída de ingresos.
Hace 8 horas
Gobernar es crear trabajo
No hay motores internos para salir del estancamiento y las consecuencias de todo el proceso mileísta se viven en el mercado de trabajo.
Hace 10 horas
Argentina le abre a EE.UU un corredor de minería, energía, transporte y el sector digital
En una declaración conjunta, ambos paises lanzaron el Corredor Andes-Atlántico. A qué áreas apunta.
Hace 11 horas
El INTA quiere echar a la científica que reveló el verdadero impacto de los plaguicidas
Organizaciones científicas denunciaron que la institución está persiguiendo a Virginia Aparicio por su participación en el proyecto SPRINT. "Han decido quitarme la identidad científica", denunció la experta en Ciencias Agrarias.
Hace 12 horas
Más de 80 puestos de trabajo en riesgo en los hoteles de la ex IOSFA
Desde ATE, afirmaron que trabajadores contratados de los hoteles de la obra social de las Fuerzas Armadas, ahora denominada OSFA corren riesgo de quedarse en la calle a partir del 30 de septiembre. El vaciamiento de la entidad.
Hace 12 horas
Puro o aliado: el PRO se divide entre la candidatura de Lacunza y la rosca con la Rosada
Mientras la cúpula amarilla define actuar como guardarraíl del oficialismo en el Congreso, el armado "purista" se consolida con aval territorial y la consigna "Somos PRO".
Hace 13 horas
El consumo en los supermercados volvió a caer por séptimo mes consecutivo
El consumo en los supermercado acumula una caída del 2,7% en lo que va de enero a julio. También se registraron caídas en los autoservicios mayoristas. Entre ambos, se destruyeron en un año casi 6000 puestos de trabajo.
Hace 13 horas
Casi el 70% de los argentinos tiene una buena valoración de León XIV
El dato aparece mientras la Casa Rosada prepara la llegada del pontífice y Karina Milei afirmó que “el Papa es de todos los argentinos”.
El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre.
Hace 13 horas
LLA acepta cambios en la reforma a la Carta Orgánica del BCRA y espera sacar Zona Fría
La Cámara alta se reunirá mañana a las 12. El oficialismo aceptará modificaciones en la reforma de la carta orgánica de la entidad monetaria. Por otra parte, la eliminación de subsidios al gas en regiones de bajas temperaturas, se encuadra en una negociación con los gobernadores del norte para acompañar la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Hace 14 horas
Qué hace a Bullrich más competitiva que Milei para 2027, según una encuesta
A un año y un mes de las elecciones 2027, un estudio indagó sobre qué capacidad tienen Milei y Bullrich de expandir su intención de voto. Como posible candidata presidencial, la senadora podría crecer más.
Hace 14 horas
Retiraron del Museo Malvinas la bandera que flameó durante el Operativo Cóndor
En paralelo, el gobierno del Reino Unido publicó un comunicado en el que reafirmó la voluntad de los kelpers, población implantada por los mismos británicos, de que las Islas Malvinas sigan formando parte de su territorio.
Hace 15 horas
La rebelión de Bullrich no terminó: espera su oportunidad ante un Gobierno incrédulo
La jefa del bloque del Senado le dice a su entorno: "No los aguanto más, no gobierna nadie", en referencia a los Milei. Quiere romper pero espera paciente. Prepara nuevas canciones contra los libertarios. ¿Hay 2027?