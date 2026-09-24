La actividad cayó 2,9% en julio y se descarta la meta de crecimiento de Milei

La actividad económica volvió a retroceder en julio y el dato del INDEC vuelve a ampliar la distancia entre la evolución efectiva de la economía y las proyecciones del gobierno de Milei para este año. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 1,4 por ciento en la comparación interanual y de 2,9 por ciento respecto de junio en la medición desestacionalizada, mientras que la tendencia-ciclo mostró una variación positiva de apenas 0,2 por ciento". El resultado se explicó principalmente por el comportamiento de sectores vinculados al mercado interno, con bajas de 5,1 por ciento en comercio y 4,6 por ciento en la industria manufacturera.

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El resultado se conoce apenas nueve días después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que modificó nuevamente su propia previsión para el crecimiento de la economía durante 2026 y ahora calcula una expansión de 3 por ciento. La estimación oficial ya había sido reducida desde el 5 por ciento que figuraba en el Presupuesto 2026, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubica el crecimiento esperado para este año en 2,1 por ciento.

Volvió a retroceder

El dato publicado este jueves por el INDEC muestra que el repunte registrado en junio no logró consolidarse. En ese mes, el EMAE había aumentado 2,7 por ciento interanual y 0,8 por ciento en la comparación mensual desestacionalizada. En julio, en cambio, ambos indicadores cambiaron de signo y el nivel general volvió a ubicarse por debajo del registro del año anterior.

La secuencia de los últimos meses permite observar una economía con dificultades para sostener una trayectoria continua de recuperación. Durante el primer semestre se habían alternado meses de crecimiento y contracción en la medición desestacionalizada: enero registró una suba de 0,3 por ciento, febrero una caída de 2,5 por ciento, marzo un incremento de 2,6 por ciento, abril una baja de 1,6 por ciento, mayo una contracción de 0,6 por ciento y junio un crecimiento de 0,8 por ciento. Con el retroceso de julio, la mejora del mes anterior quedó interrumpida.

El componente tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad y reducir el efecto de los movimientos mensuales, mostró una suba de apenas 0,2 por ciento. El dato evita equiparar la caída mensual de la serie desestacionalizada con un cambio equivalente en la tendencia de largo plazo, pero tampoco permite identificar, a partir de julio, una aceleración significativa de la economía.

Una caída mensual puede responder parcialmente a factores puntuales, pero cuando se combina con un crecimiento reducido de la tendencia-ciclo y con retrocesos en sectores de elevada incidencia sobre el empleo y el consumo, el dato muestra que la expansión no se está distribuyendo de manera homogénea.

De los quince sectores que integran el EMAE, siete registraron aumentos interanuales durante julio y ocho tuvieron caídas. Entre las actividades que avanzaron se destacaron la Pesca, con una suba de 424,5 por ciento, y la Explotación de minas y canteras, con un incremento de 8,4 por ciento. También creció Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una variación de 0,7 por ciento. En conjunto, estos sectores aportaron 1 punto porcentual a la variación interanual del EMAE.

El resultado de la pesca debe ser leído dentro de su propia dinámica sectorial y no como un indicador representativo del conjunto de la economía. El fuerte crecimiento interanual responde, entre otros factores, a la comparación contra un nivel particularmente bajo del año anterior. La minería, en cambio, mantiene una trayectoria positiva que se vincula con el avance de las actividades extractivas y de las inversiones asociadas al sector energético.

El comportamiento de los sectores vinculados al mercado interno fue diferente. El comercio mayorista, minorista y de reparaciones cayó 5,1 por ciento respecto de julio de 2025, mientras que la industria manufacturera registró una baja de 4,6 por ciento. Según el INDEC, ambos sectores restaron en conjunto 1,3 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE.

La industria ya había mostrado señales de debilitamiento en los meses anteriores. El propio INDEC informó que la producción industrial manufacturera cayó 5 por ciento interanual en julio, mientras que la utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en 58,2 por ciento, frente al 58,4 por ciento registrado en julio de 2025.

El comportamiento del comercio también aparece como una de las principales restricciones para una recuperación apoyada en el consumo. El INDEC informó que las ventas de los supermercados a precios constantes disminuyeron 2,1 por ciento interanual en julio y que en los primeros siete meses del año acumularon una caída de 2,7 por ciento. En los autoservicios mayoristas, la baja de julio fue de 1,1 por ciento y el acumulado llegó a 2,7 por ciento. En los centros de compras, en cambio, las ventas aumentaron 1,9 por ciento interanual en julio, aunque acumularon una caída de 2 por ciento en los primeros siete meses.