El Gobierno se prepara para la suba de pobreza: alcanzaría a 15 millones de personas

El INDEC difundirá esta tarde, a partir de las 16 horas, el informe sobre pobreza del primer semestre del año, el cual dejaría un muy mal sabor en el gobierno de Javier Milei y llevaría el umbral de precariedad social a cerca de 15 millones de personas.

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El relevamiento de pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) proyectó una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026, igualando el dato del mismo período del año pasado, contra el 28,2% del último semestre de 2025 y 31,6% de un año atrás.

En tanto que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a datos del INDEC, también coincidió en que la pobreza aumentó y estimó que se ubicó en un 30% durante los primeros tres meses de 2026.

Un informe de la consultora ExQuanti, elaborado a partir de datos del organismo nacional, también estimó que la pobreza volvió a subir y alcanzó a 15,1 millones de personas. El cambio de tendencia ya se había empezado a vislumbrar en el último trimestre del año pasado y se estaría reafirmando en la primera mitad del 2026. De esta manera, el país habría sumado a 2,9 millones de pobres entre octubre de 2025 y junio de este año.

Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explicó a la agencia Noticias Argentinas que el incremento se explica por la evolución que sufrió la Canasta Básica Total (CBT) -la cual mide la línea de pobreza- en torno a los salarios.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, lo atribuye a la aceleración de los precios por los diversos shocks sufridos en el primer semestre del año. “Va a ser un dato flojo para el Gobierno”, agregó Piccardo. El índice oficial de pobreza del primer semestre será informado por el INDEC a las 16.

El INDEC publicará el EMAE este jueves y se sabrá si la economía sigue en modo “serrucho”

El INDEC también difundirá este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio, según las proyecciones privadas, bajaría 0,8% contra junio y los datos representarán lo que los economistas denominan efecto serrucho. El último dato oficial disponible es el de junio de 2026, el cual arrojó +0,8% de variación mensual desestacionalizada (respecto de mayo) y +2,7% de variación interanual (en comparación con junio del año anterior). Así, en los primeros siete meses del año la economía ya habrá anotado cuatro meses negativos y tres positivos. Esto sin que los datos preliminares de agosto muestren un vuelco favorable.

El primer semestre anotó tres meses con alzas del EMAE: enero con 0,3%, marzo con 2,6% y junio con 0,8%. En cambio hubo caídas en febrero (2,5), abril, (1,6%) y mayo (0,6%). El Estudio Ferreres y Asociados marcó para julio una caída de 0,9%, para Equilibra el descenso fue del 0,5% y, para LCG, de 0,8%.

En tanto, la consultora LCG estima que en julio la actividad económica “registró una caída respecto de junio de 0,8% mensual desestacionalizado. La caída es consistente con una suba de 0,9% anual, lo que lleva a un acumulado de 1,8% anual para los primeros 7 meses del año”.

La estimación de LCG cuenta con información de 35 de series de alta frecuencia con datos disponibles para julio, que cubren cerca del 85% de la economía. Industria y Comercio se destacan como los sectores que empujan la baja de ese mes. De este modo, “en perspectiva, hasta junio la actividad acumulaba tres meses de crecimiento y tres meses de caída, con una contracción del 1% contra diciembre como saldo final”, señala LCG.

Malas proyecciones para el Gobierno

Desde el Estudio Ferreres, “la actividad económica volvió a mostrar un traspié en julio, con una baja de 0,9% mensual en la serie sin estacionalidad, interrumpiendo los avances de los dos meses anteriores (en el índice de actividad que mide Ferreres). En términos anuales, anotó una suba de 0,3%”.

“Ocho de los once sectores muestran cifras anuales positivas con Intermediación financiera, Minas y canteras, y Construcción quedando como los sectores de mayor suba de julio. Entre las caídas se destacan el Comercio y el sector del agro, donde la baja de la ganadería toma mayor peso por la menor incidencia de la agricultura durante el tercer trimestre”, señalan.

“La dinámica de serrucho se consolida: desde febrero de 2025 la actividad cayó en 10 de 17 meses”, apuntan desde Equilibra.

La actividad económica no primaria cayó 1,0% interanual en julio y 0,5% mensual desestacionalizada, acumulando cuatro descensos consecutivos al hilo, según la medición de Equilibra.

También apuntan que por el lado de los sectores primarios (agro, energía, minería y pesca), en julio crecieron 11% interanual pero cayeron 0,8% me nsual desestacionalizado producto fundamentalmente de la contracción de pesca, que había crecido más de 30% en junio dejando una base extraordinariamente elevada.

Para lo que resta del año las previsiones marcan que no habrá cambios marcados en la actividad. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé que el 2026 cierre con una expansión del PBI del 2,1%, lejos del 3,5% que las consultoras estimaban a comienzos de este año.

El equipo económico pronostica un avance del PBI de 3% para este año y de 4% para el año próximo, una estimación que para las consultoras es demasiado positiva.