Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 24 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 24 de septiembre
El dólar Oficial del Banco Nación se cotiza este jueves, 24 de septiembre, con un valor de compra de $1485 y un valor de venta de $1535, con una variación de 0,00%.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 24 de septiembre
Este jueves, 24 de septiembre, el dólar blue se cotiza en el mercado informal a $1540 para la compra y $1560 para la venta, con una variación de 0,32%.
Hace 8 horas
El valor máximo del dólar el viernes
El techo de la banda cambiaria volverá a subir en las próximas jornadas y marcará el límite superior para el dólar mayorista. El mercado llega al viernes con mayor atención sobre el tipo de cambio por vencimientos financieros de fin de mes.
El valor máximo del dólar según el BCRA
Hace 20 horas
El dólar oficial cotizó estable y cerró en $ 1.535
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06:45 | 22/09/2026
Sin movimientos, el dólar oficial cerró en $ 1.535
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20:10 | 21/09/2026
El mercado empezó a presionar para subir el precio del dólar
El FMI va a presenciar una semana de tensión cambiaria, que alcanzará el pico el viernes, cuando se fije el valor oficial del dólar para liquidar el bono dólar link que vence a fin de mes. Este martes la Secretaría de Finanzas intentará hacer un canje para aflojar la presión. Hay dudas sobre la consistencia técnica del Presupuesto.
13:29 | 21/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial arranca la semana como la alternativa de menor precio frente al MEP, el blue y el cripto. Qué se necesita para comprarlo y cuáles son los pasos para operar.
Cómo comprar el dólar más barato hoy
07:32 | 21/09/2026
En una jornada estable, el dólar oficial cerró en $ 1.535
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.
15:38 | 20/09/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 19 de septiembre
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18:17 | 18/09/2026
La morosidad sigue en aumento y las familias ya no pueden endeudarse más
La morosidad de las familias se ubicó en el 12,9% cuando en julio de 2025 había sido del 5,6%. Según el Instituto Argentina Grande, hay casi 6 millones de morosos, de los cuales 3,4 millones serían incobrables.
16:56 | 18/09/2026
Dólar mayorista: subió a $1.514 y cerró con el mayor aumento semanal del mes
El tipo de cambio mayorista volvió a subir este viernes y terminó por encima de los $1.510. En paralelo, las reservas del Banco Central retrocedieron y quedaron por debajo de los U$S50.000 millones.
06:56 | 18/09/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.535
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:03 | 17/09/2026
A cuánto se va el dólar en diciembre 2027
El proyecto oficial presentado para el próximo año incluye las principales estimaciones que espera el Gobierno que se cumplan en 2027. Cuál es la expectativa para el dólar, la inflación y la actividad.
Qué va a pasar con el dólar en 2027
09:54 | 17/09/2026
Dólar a $1.847 en el Presupuesto 2027: entrá y votá a cuánto llegará el año que viene
El Gobierno fijó en la pauta oficial del dólar para fines de 2027. Registrate en El Destape y dejá tu pronóstico para el tipo de cambio.
09:24 | 17/09/2026
La Reserva Federal de EE.UU. subió la tasa y mete más presión al dólar
El banco central estadounidense incrementó la tasa por primera vez en tres años. Cómo impacta en el tipo de cambio y en los bonos soberanos argentinos.