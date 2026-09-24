Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 24 de septiembre

El mercado empezó a presionar para subir el precio del dólar

El FMI va a presenciar una semana de tensión cambiaria, que alcanzará el pico el viernes, cuando se fije el valor oficial del dólar para liquidar el bono dólar link que vence a fin de mes. Este martes la Secretaría de Finanzas intentará hacer un canje para aflojar la presión. Hay dudas sobre la consistencia técnica del Presupuesto.