Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 25 de septiembre 2026

El dólar vuelve a estar en el centro de la atención del mercado durante la última parte de septiembre. Mientras los operadores siguen la evolución del tipo de cambio y los vencimientos previstos para fin de mes, el esquema de bandas cambiarias ya permite conocer cuál será el precio máximo establecido para el viernes 25 de septiembre de 2026.

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De acuerdo con los valores previstos para el límite superior de la banda, el techo se ubicará ese día en $1.912,76. Esto no significa que el dólar vaya a alcanzar esa cotización, sino que representa el máximo previsto dentro del esquema cambiario vigente para esa jornada.

Cuál es el precio máximo del dólar el viernes 25 de septiembre

El límite superior de la banda cambiaria se actualiza diariamente. Para las próximas jornadas, los valores son:

Miércoles 23 de septiembre: $1.910,11.

$1.910,11. Jueves 24 de septiembre: $1.911,44.

$1.911,44. Viernes 25 de septiembre: $1.912,76.

Así, entre el miércoles y el viernes, el techo aumentará $2,65. En tanto, entre el jueves y el viernes avanzará otros $1,32.

El valor máximo del dólar según el BCRA

El dato de $1.912,76 es el techo de la banda y no una proyección de la cotización efectiva. El dólar mayorista puede operar por debajo de ese nivel de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Por qué el mercado sigue de cerca al dólar esta semana

La atención sobre el tipo de cambio se intensifica hacia el cierre de septiembre por una serie de compromisos financieros. Uno de los principales factores es el vencimiento, el 30 de septiembre, de un título del Tesoro vinculado al dólar.

En ese contexto, la Secretaría de Finanzas anunció un canje para reducir el peso del vencimiento. La operación contempla instrumentos vinculados al dólar con vencimientos posteriores, mientras el mercado sigue de cerca el valor de la divisa que se utilizará como referencia para la liquidación del título.

El valor máximo del dólar en septiembre

A esto se suma la recomposición de posiciones en moneda extranjera de las entidades financieras, otro factor que puede influir sobre la demanda de dólares durante las últimas jornadas del mes.

Además de la evolución diaria del dólar, los operadores siguen las tasas de interés en pesos, los contratos de futuros y los vencimientos del Tesoro. La última semana del mes concentra además la atención sobre el bono dólar linked que vence el 30 de septiembre. En la rueda previa mencionada en el informe, el dólar mayorista había cerrado en $1.514,50, todavía ampliamente por debajo del límite superior previsto para el viernes.