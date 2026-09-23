Milei dará su tercer discurso ante la ONU en medio de tensiones internacionales

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió este martes que sería un "error gravísimo" que sea puesto "de un lado o del otro de la grieta". Sin embargo, la Iglesia reiteró tener "muchas diferencias" con el Gobierno de Javier Milei y que el tema discapacidad es "uno de los puntos de agenda".