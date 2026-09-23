El presidente Javier Milei brinda su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de una agenda internacional que incluye encuentros con funcionarios estadounidenses, empresarios e inversores. El mandatario llegó a Nueva York con un fuerte alineamiento diplomático con Washington e Israel y destacó el liderazgo de Donald Trump, a quien elogió durante su intervención ante el organismo internacional. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei dará su tercer discurso ante la ONU en medio de tensiones internacionales
El Presidente hablará desde las 12 sobre política exterior, su alineamiento con Estados Unidos e Israel y los principales desafíos globales.
Hace 18 minutos
Intiman al Gobierno de Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
Las Universidades y gremios del sector estiman que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. El Gobierno ofreció 3% en la última reunión paritaria, días atrás, y provocó la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre.
La Justicia intimó al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. "En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme; intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes (multas) por cada día de demora", indicó el fallo del juzgado contencioso administrativo federal 11.
Hace 19 minutos
Votó a Javier Milei y reveló el drama para llegar a fin de mes: "Lamentablemente"
Un médico relató en una entrevista callejera de El Destape que destina el 70% de sus ingresos al alquiler y lamentó haber votado al Gobierno.
Votó a Javier Milei y reveló el drama para llegar a fin de mes: "Lamentablemente"
El impacto del programa económico y la pérdida del poder adquisitivo a causa del experimento libertario y el modelo de Javier Milei continúan reflejándose en la gente de a pie. Testimonios cotidianos de trabajadores en la vía pública que votaron a La Libertad Avanza en 2023 y hoy se arrepienten se multiplican cada vez más.
Hace 20 minutos
La Iglesia pide no meter al Papa en la grieta, pero reitera sus "diferencias" con Milei
En conferencia de prensa, la Iglesia dio detalles de la visita de León XIV y envió un mensaje al Gobierno: "Hay muchas diferencias; no está mal reconocerlas".
A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió este martes que sería un "error gravísimo" que sea puesto "de un lado o del otro de la grieta". Sin embargo, la Iglesia reiteró tener "muchas diferencias" con el Gobierno de Javier Milei y que el tema discapacidad es "uno de los puntos de agenda".
Hace 7 horas
Quiénes son los culpables del fracaso económico
La producción por habitante aumentó apenas 0,66% anual entre 1970 y 2025. La Argentina quedó detrás de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y México. El recorrido histórico muestra el peso de las políticas de apertura y endeudamiento en ese rezago. Las crisis consumieron años de crecimiento y condicionaron a los gobiernos que debieron reparar sus daños.
Javier Milei y Mauricio Macri. Las experiencias liberales que gobernaron durante buena parte de los últimos 50 años dejaron una pesada carga para los años siguientes.
Hace 8 horas
El PRO que resiste el acuerdo con LLA se mostró con Lacunza y activa la interna para 2027
El exministro de Economía encabezó un encuentro con legisladores y referentes amarillos que rechazan un acuerdo con La Libertad Avanza. Mauricio Macri apoya su postulación, pero sostiene que no hace falta una foto junto al candidato para manifestar el acompañamiento.
Hace 10 horas
Al igual que Milei, Kicillof viajó a Nueva York y participó de una charla sobre democracia
El gobernador Axel Kicillof viajó a Nueva York y participó de un encuentro con economistas y especialistas en políticas públicas en una universidad local. Llegó al mismo tiempo que Javier Milei, quien está en territorio neoyorkino para participar de la Asamblea de la ONU convocada para esta semana.
Hace 11 horas
El Gobierno le pidió a Bullrich que sus diferencias las plantee "puertas adentro"
Encabezados por Karina Milei, la mesa política le pidió a la senadora que no ventile públicamente sus diferencias con el Gobierno Nacional. Los acuerdos después de una semana a pura tensión.
Hace 12 horas
Trump amenaza con usar la fuerza militar en la región y pide cooperación a sus aliados
Puso como ejemplo la invasión a Venezuela y el secuestro de Maduro. Luego, les propuso a sus aliados, entre ellos Milei, una cooperación: "Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes".
Hace 12 horas
El Gobierno decretará feriado nacional el día que el Papa llegue al país
El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde y se quedará en el país hasta el 11 de ese mismo mes.
Hace 12 horas
LLA entró en crisis con Discapacidad, dio marcha atrás y le propuso un dictamen a aliados
El oficialismo de la Cámara Baja elaboró un texto que estipula los términos de la emergencia, para frenar el avance de la oposición dura en el recinto. Este miércoles se reunirán las comisiones. Las múltiples contradicciones con el tema. Los efectos de la rebelión de Bullrich.
Hace 12 horas
Dramático: murió una jubilada que se había prendido fuego porque no llegaba a fin de mes
Una jubilada de 79 años se prendiño fuego la semana pasada después de que le cortaran el gas y se quedara sin plata para comprar alimentos. Falleció en el Hospital por fallas producto de las quemaduras.
Hace 14 horas
Los salarios crecieron en julio, pero no reparan el derrumbe que acumulan con Milei
En julio el salario de los trabajadores registrados creció por segundo mes consecutivo, gracias a un nuevo aumento del sector público. El sector privado sigue estancado en los mismos niveles de febrero.
Hace 14 horas
Caso Andis: la Justicia ratificó el procesamiento de Spagnuolo por corrupción
La Cámara Federal de Apelaciones rechazó los planteos de Spagnuolo y confirmó el procesamiento de otros 18 imputados en la causa.
Hace 15 horas
Pablo Di Liscia es el nuevo secretario de Discapacidad
El lunes se había conocido la renuncia de Alejandro Vilches, quien había llegado a la secretaría de Discapacidad en reemplazo de Diego Spagnuolo.
Hace 16 horas
Sin bilateral con Trump, un Milei aislado hace foco en su agenda con EE.UU. e Israel
El Gobierno no logró cerrar una reunión bilateral con el presidente norteamericano y apenas se cruzarán en un foro de la derecha latinoamericana. Luego, Milei se verá con el Secretario de Estado, Marco Rubio.
Sin bilateral con el republicano, igualmente Milei hará foco en el aislamiento argentino: su agenda pasará por Estados Unidos e Israel.