El impacto del programa económico y la pérdida del poder adquisitivo a causa del experimento libertario y el modelo de Javier Milei continúan reflejándose en la gente de a pie. Testimonios cotidianos de trabajadores en la vía pública que votaron a La Libertad Avanza en 2023 y hoy se arrepienten se multiplican cada vez más.

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Como el caso de un médico oriundo de Jujuy, que se encuentra realizando una etapa de formación médica, que relató las dificultades que atraviesa para cubrir sus gastos diarios pese a contar con empleo formal.

El profesional de la salud explicó que debe realizar jornadas de más de ocho horas diarias y recurrir a diversos trabajos para sostener su economía familiar. "Tengo varios trabajos, mi esposa trabaja. Pero la desocupación es tremenda", dijo en diálogo con El Destape durante una recorrida callejera.

"No sé cómo hace la gente"

El médico reconoció que su profesión le permite acceder a puestos de trabajo, aunque remarcó que las condiciones generales distan de ser óptimas. Frente a la pregunta de si es posible llegar a fin de mes con un único empleo, fue contundente: "No, imposible. No sé cómo hace la gente que tiene uno".

En cuanto a la estructura de gastos dentro de su hogar, identificó con claridad cuáles son las obligaciones que demandan la mayor parte de su presupuesto mensual: el costo habitacional y la cobertura médica. Al precisar qué proporción de su salario mensual queda absorbida por la vivienda, el entrevistado afirmó: "Casi el setenta por ciento".

La evaluación del Gobierno y la pérdida del poder de compra

"En 2023 apoyé a Milei, lamentablemente lo voté, pero bueno...", admitió el profesional visiblemente arrepentido de su decisión. Al momento de calificar la marcha de la administración actual, puntualizó que observa aspectos "bastante negativos, sobre todo la desocupación".

"Hoy no me gusta nada. En un primer momento se pudo estabilizar la inflación, pero ahora cuando ves lo que tenés el sueldo y lo que te alcanza, decís, 'Bueno, está bien, no hay inflación, pero tampoco me alcanza'", dijo.