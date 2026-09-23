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Asamblea de la ONU

Ante la ONU, el primer ministro de Reino Unido habló de Malvinas: "Vamos a estar firmes contra cualquier amenaza"

En su discurso ante otros líderes mundiales, el primer Ministro británico aseguró que están alerta frente a quienes "amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos".

22 de septiembre, 2026 | 21.36
Ante la ONU, el primer ministro de Reino Unido habló de Malvinas: "Vamos a estar firmes contra cualquier amenaza"

El primer Ministro de Reino Unido, Andy Burnham, se refirió a la discusión con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder laborista aseguró que estarán "firmes contra cualquier amenaza al orden de la ley".

"Vamos a estar firmes contra cualquier amenaza al orden de la ley, no solo de Rusia, sino de otros, inclusive cuando amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como es en el caso de las Islas Malvinas", declaró el mandatario ante la Asamblea General.

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