Milei evalúa declarar a 18 grupos criminales como organizaciones terroristas

El presidente Javier Milei evalúa declarar como organizaciones terroristas a 18 agrupaciones criminales y del narcotráfico. La medida sería por pedido directo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Según The New York Times, medio que dio a conocer las negociaciones diplomáticas desarrolladas al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la iniciativa se enmarca en una estrategia coordinada entre Washington y 14 gobiernos conservadores de la región.

De acuerdo a la información difundida por el diario neoyorquino, la alianza regional denominada "Escudo de las Américas" busca utilizar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 como mecanismo formal para que un bloque de naciones adopte de manera conjunta la lista de 25 organizaciones catalogadas como terroristas por el Departamento de Estado.

Integran el bloque junto a la Argentina países como Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú. De concretarse, esta sería la primera vez que un grupo latinoamericano firma una designación colectiva de este tipo con la Casa Blanca.

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, Trump justificó la militarización de la lucha contra el narcotráfico. “Al asumir el cargo, designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y di vía libre a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para eliminarlos”, recordó el magnate inmobiliario norteamericano.

Asimismo, al referirse al peligro que representan estas bandas para el hemisferio, el mandatario estadounidense dijo que los cárteles son “el ISIS del hemisferio occidental; no son buena gente”.

En tanto, durante la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, Trump exigió formalmente a sus aliados “que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras” sancionadas por su administración.

El impacto en la Argentina

En el caso argentino, la administración libertaria alineó de forma explícita su política de seguridad exterior con la agenda de Washington, aunque hasta el momento solo incluyó a seis agrupaciones en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Entre 2025 y 2026, la Casa Rosada incorporó formalmente al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles, a Los Lobos, Los Choneros, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Chone Killers. Sin embargo, tras la exigencia de la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo nacional debe resolver la situación de otras 18 estructuras delictivas de la lista estadounidense, entre las que figuran el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo, el ELN, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

La incorporación de estas nuevas organizaciones requerirá saltear cuestiones burocráticas que exigen la confección de legajos por parte del Ministerio de Seguridad y la Cancillería para su posterior revisión en el Ministerio de Justicia, actualmente a cargo de Juan Bautista Mahiques. Aunque el Gobierno reconoce que la solicitud de Washington es muy reciente y los expedientes aún no ingresaron formalmente a la Justicia.