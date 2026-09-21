Conflicto universitario: los gremios paran, preparan medidas por un mes y ya palpitan una nueva marcha federal.

Con la quinta Marcha Federal Universitaria en el horizonte, los docentes y nodocentes profundizan sus medidas de fuerza ante el incumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de la Ley de Financiamiento Universitario. En medio de semanas de protestas, el martes habrá un paro nacional y se esperan reclamos durante varias semanas.

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Sobre el fin de la semana pasada, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro por 48 horas dividido entre el viernes 18 y el martes 22 de septiembre. "Las paritarias docentes y nodocentes de las universidades nacionales han fracasado una vez más porque el gobierno nacional repitió la propuesta que ya había sido rechazada de plano por todas las organizaciones sindicales", indicó el Frente Sindical en sus redes sociales. "El 3% que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectiva el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial (33,4%) y la deuda salarial del órden de los cuatro salarios", agregó.

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La declaración lleva la firma de las federaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales: Conadu Histórica, Conadu, Fagdut, UDA, Ctera y Fedun. En un comunicado de prensa, el secretario general de Fedun, Daniel Ricci, dio su opinión ante el paro por 24 horas. "El Gobierno vuelve a presentar una propuesta que está completamente alejada de lo que necesitamos para recuperar nuestros salarios. No vamos a naturalizar esta pérdida ni aceptar que se incumpla una ley vigente", señaló.

23 días de paros escalonados: la medida de la UBA

El último martes, los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a la realización de clases públicas en la Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. Allí, la Facultad de Odontología brindó atención gratuita mientras personas hacían cientos de metros de fila para atenderse. Ese mismo martes el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de Presupuesto 2027, cuestionado, justamente, por el sector universitario, además de apuntado por el movimiento de personas con discapacidad por los recortes.

Ante la dramática situación de las universidades, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba) y la Asociación del Personal de la UBA (Apuba) anunciaron 23 días de paros escalonados en las distintas facultades de la UBA. La medida comenzó este lunes, con un paro en el Rectorado, y terminará el jueves 22 de octubre, con un cese de tareas en el Hospital de Clínicas.

En diálogo con El Destape, el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, explicó que el objetivo es que la medida sea "de visibilización", para instalar el tema "en la agenda pública" mientras el Congreso comienza el debate del Presupuesto. "Con la medida del paro escalonado se pueden generar medidas de fuerza sin entorpecer el funcionamiento de la universidad en su conjunto. Porque acá el problema no es la universidad, el problema es el gobierno nacional y su intransigencia con respecto al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", agregó.

Conflicto universitario: los gremios paran, preparan medidas por un mes y ya palpitan una nueva marcha federal.

Marcha Federal Universitaria

Los paros escalonados coincidirán, en un punto, con la fecha de la Marcha Federal Universitaria, la quinta desde que Javier Milei es Presidente de la Nación. El Frente Sindical explicó que los paros nacionales, los 23 días de protesta y la convocatoria a la marcha para el 15 de octubre es la "respuesta en unidad" de los gremios de docentes y nodocentes ante las embestidas del Gobierno nacional. "La defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas - docencia, investigación y extensión- y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha", indicó.

El Gobierno continúa con su ofensiva contra las universidades, aunque la sociedad en su conjunto ya le marcó en reiteradas oportunidades que no estaba de acuerdo. La siguiente movilización será al Palacio de Tribunales, para exigir que la Casa Rosada cumpla con la ley aprobada por el Congreso, ratificada después del veto presidencial y con una cautelar vigente que obliga a actualizar los salarios y las becas. "Las Malvinas son argentinas y las Universidades Públicas, también", concluyó el comunicado del Frente Sindical.