Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se negocia este miércoles 23 de septiembre con un valor de $1531.62 para la compra y $1532.81 para la venta, una variación de 0,14%. En el mercado de bonos, la referencia del MEP se actualiza junto con la operación de los títulos públicos, que los inversores siguen para conocer la cotización de la jornada.