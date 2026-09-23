Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 7 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se negocia este miércoles 23 de septiembre con un valor de $1531.62 para la compra y $1532.81 para la venta, una variación de 0,14%. En el mercado de bonos, la referencia del MEP se actualiza junto con la operación de los títulos públicos, que los inversores siguen para conocer la cotización de la jornada.
Hace 22 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre
El dólar Oficial en el Banco Nación se cotiza este miércoles, 23 de septiembre, con un valor de compra de $1485 y de venta de $1535, mientras que la variación se registra en 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre
En la actualización de este miércoles, 23 de septiembre, el dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de 0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre
El dólar contado con liqui (CCL) se cotiza este miércoles, 23 de septiembre, a $1591.4524 para la compra y $1600 para la venta, con una variación de 0,56%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre
En la actualización de este miércoles, 23 de septiembre, el dólar MEP, también llamado dólar bolsa, cotiza en el mercado de bonos a $1531.62 para la compra y $1532.81 para la venta, con una variación de 0,14%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre
Este miércoles, 23 de septiembre, el dólar Oficial del Banco Nación cotiza a $1485 para la compra y a $1535 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 23 de septiembre
En el mercado informal, el dólar blue se cotiza este miércoles, 23 de septiembre, a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de 0,32%.
Hace 22 horas
Sin movimientos, el dólar oficial cerró en $ 1.535
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La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 19 de septiembre
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16:56 | 18/09/2026
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06:56 | 18/09/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.535
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06:55 | 17/09/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró a $ 1.535
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