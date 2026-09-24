Los datos de la Ciudad de Buenos Aires desmienten a Milei: el salario informal se derrumbó casi 30 puntos

Los ingresos de los porteños perdieron frente a la inflación en el segundo trimestre del 2026 con el empleo informal como el sector más afectado, según reveló un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). El dato marca un fuerte contraste con el Indec y el discurso del gobierno de Javier Milei, que viene de reflejar un incremento en el sector no registrado que habría duplicado a la inflación. La comparación evidencia el falso montaje estadístico del cual se nutre la encuesta captación de ingresos que realiza el organismo estadístico nacional.

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El trabajo reveló que el ingreso total familiar promedio alcanzó los $ 2.574.5234, lo que representa un incremento interanual del 27,1%, ubicándose 5,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación medida en el IPCBA (32,7%).

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A nivel individual, la tendencia fue similar, ya que el ingreso per cápita familiar promedió $ 1.357.848, una suba del 26,9% interanual y 5,8 puntos porcentuales abajo de la inflación. Mientras que los ingresos individuales en general promediaron $1.603.126, lo que implica un alza del 26,4% interanual, perdiendo 6,3 puntos frente a la evolución de los precios.

La masacre en los informales que Milei esconde

En otro pasaje, el informe reflejó que la masa de ingresos percibida en la Ciudad proviene en un 79,5% de fuentes laborales y un 20,5% de no laborales. Dentro del ámbito del trabajo, los ingresos laborales en su conjunto subieron un 23,6% interanual, ubicándose 9,1 puntos porcentuales por detrás del IPCBA.

Sin embargo, la dinámica mostró marcadas diferencias según la condición de empleo. Los asalariados formales percibieron en promedio $ 1.866.917, un alza del 29,6% interanual, quedando 3,1 puntos por debajo de la inflación.

Los asalariados informales fueron los que más sufrieron la pérdida de poder adquisitivo, ya que tuvieron un ingreso promedio de $ 925.126, subiendo 5% interanual y sufriendo un deterioro de 27,7 puntos porcentuales frente al costo de vida.

Al mismo tiempo, los trabajadores por cuenta propia registraron un ingreso medio de $ 1.363.553, lo que implicó una suba del 8,6% interanual, pero representó un rezago de 24,1 puntos porcentuales contra el índice de precios.

La triste curiosidad es que este reporte estadístico, que proviene de la región más enriquecida del país, se contrapone al último índice de salarios que difundió el Indec esta semana. Allí, se dio cuenta de un incremento salarial interanual del 59,9% en el sector laboral no registrado.

A diferencia del relevamiento de otras remuneraciones, este indicador surge de las respuestas de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). A partir del cuarto trimestre de 2023, el Indec introdujo cambios metodológicos, que comenzaron a aplicarse a partir del cuarto trimestre de 2024, orientados a medir mejor la calidad del empleo y los ingresos.

En particular, con las preguntas introducidas en la EPH, ahora se captan con mayor precisión los ingresos no laborales con fuentes de ingreso que antes podían subestimarse o directamente no registrarse como:

La Tarjeta Alimentar

Las pensiones no contributivas

El programa Progresar y otros programas de empleo

El problema es que el incremento de estas prestaciones, sumadas a las actividades que puedan desarrollarse en la informalidad, producen un efecto inflador que lleva al desfasaje en la medición de ingresos.

Los ingresos, una olla a presión

Ante esta presión sobre el Presupuesto, el 13,3% de la población ocupada, lo que equivale a unas 214.000 personas, debió recurrir a más de una ocupación, trabajando en promedio un total de 47 horas semanales entre todas sus actividades.

Por otro lado, evidenció marcadas desigualdades según la zona geográfica de residencia. Los hogares de la Zona Norte registraron un ingreso per cápita familiar promedio de $1.709.320, cifra que equivale a 1,7 veces el ingreso percibido por los hogares de la Zona Sur ($976.909), mientras que en la Zona Centro el promedio fue de $1.361.180.

La Ciudad, también endeudada por la crisis

Para hacer frente a los gastos diarios en este contexto, el IDECBA remarcó que el 51,6% de los hogares porteños debió recurrir a préstamos o financiamiento con tarjeta de crédito en el mes previo al relevamiento, mientras que el 35,6% de las familias tuvo que utilizar ahorros para cubrir sus gastos.

En cuanto al mercado laboral por género, en la ocupación principal los varones ganaron en promedio $1.865.807 frente a $1.455.913 de las mujeres, marcando una brecha de ingresos del 22,0%. En el sector estrictamente asalariado, la brecha salarial se situó en 17,7%.

Asimismo, el 30% de los hogares con menores ingresos per cápita absorbió únicamente el 13,9% de la masa total de ingresos. En el otro extremo, el 30% de mayores ingresos concentró el 50,7% de los recursos. Pese a esta brecha, el coeficiente de Gini mostró una leve mejora en la distribución del ingreso familiar, al pasar de 0,424 a 0,415 en el último año.