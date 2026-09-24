El oficialismo debate Zonas Frías, pero el peronismo se fue del recinto: "No acompañamos"

Luego de levantarse de la sesión en el Senado en la que se debatía la propuesta del oficialismo para eliminar la ley de Zona Fría, el bloque Justicialista rechazó la iniciativa y propuso mantener ese beneficio, incorporar Zona Cálida y hacer una "una revisión con respecto al costo enérgetico" del país.

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"Los servicios están en dólares y han afectado duramente al sistema eléctrico del país y las provincias que utilizan gas. Tienen tarifas dolarizadas que son exorbitantes y que influyen en la calidad de vida de los argentinos", indicó el senador de Unión por la Patria (UxP) José Mayans en el Congreso.

Para el bloque Justicialista, la legislación sobre energía debe tener "una visión federal" en la que estén incluidas "todas las provincincias con problemáticas que tienen las familias, las pymes y el comercio, que fueron afectados con tarifas".

"La propuesta nuestra es mantener zonas frías y zonas cálidas y hacer una revisión con respecto al costo energético en Argentina", planteó.

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