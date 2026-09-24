Milei lo hizo: la caída de la economía de julio fue la más grande sin devaluación en 20 años

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) anunció que la actividad económica cayó 2,9% en julio, en lo que fue el peor descenso sin devaluación mediante de ese índice en más de 20 años, sin tener en cuenta la pandemia del coronavirus de 2020. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el resultado a, entre otras cosas, los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

{{{htmlAmp}}}

Según difundió la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, este 2,9% es el tercer peor dato desde 2004, pero con el atenuante de que no hubo una crisis global o una devaluación durante la medición. El peor número medido es el 4% de caída económica de 2008, en medio de la crisis financiera que explotó en Estados Unidos en 2008.

El segundo peor dato es de abril de 2018, mes de la recordada devaluación del gobierno de Mauricio Macri y en el que la economía cayó 3,1%. En tercer lugar, igualado con este 2,9%, está el mismo dato de septiembre de 2019, mes siguiente a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que Alberto Fernández le ganó a Macri, resultado electoral por el que el oficialismo de ese momento devaluó.

La caída de 2,9% fue en comparación con junio, es decir, el mes previo de este mismo año. Respecto al mismo mes pero del año pasado, el Indec indicó: "En julio de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída interanual de 1,4% en comparación con el mismo mes del año anterior".

Gráfico: Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia

La excusa de Caputo: cayó la actividad por los partidos de la Selección

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, Caputo dio su visión sobre la caída de la economía en julio. "El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 7 meses de 2026 en relación a igual período del año anterior", comenzó.

"En el mes, la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 2,9% mensual, en tanto el indicador tendencia-ciclo creció 0,2% mensual, alcanzando un nuevo máximo histórico", siguió el ministro y agregó: "Durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad. En este sentido pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol".

Lo que no mencionó Caputo es que, en durante el Mundial, la Selección Argentina jugó solamente dos partidos a la tarde en días laborables en el mes de julio: los triunfos por 3-2 ante Egipto y por 2-1 contra Inglaterra.