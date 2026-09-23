Milei y Caputo no convencen, se dispara el Riesgo País y se desploman las acciones

El mercado está castigando especialmente a los activos financieros de Argentina, los bonos de la deuda emitida por el Gobierno nacional y las acciones de las empresas privadas, en un proceso que se potenció desde la suba de tasas que resolvió la Reserva Federal de Estados Unidos y que la presencias del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo en Nueva York no lograron revertir.

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El Gobierno argentino debería convalidar hoy una tasa de 10,77% si buscara financiamiento a diez años en los mercados internacionales, tres puntos más de los que se le exigía en el primer bimestre, cuando se le abrió una ventana de oportunidad que la administración de Milei y Caputo no supieron aprovechar. El Riesgo País cerró este miércoles en 566 puntos que se suman a la tasa de interés de 5,11% que rinde el bono a diez años del Tesoro de Estados Unidos, lo que arroja una tasa de 10,77%.

El dólar mayorista marcó un nuevo máximo casi sobre el final de la rueda a 1.518 pesos mientras el minorista operó en 1.535 pesos y en el mercado financiero, el dólar MEP cerró en 1.540,19 pesos y el contado con liquidación (CCL)en 1.607,40 pesos. La presión dolarizadora, que se mide como el diferencial de precio entre el CCL con acreditación en el exterior y el MEP que se opera en la plaza local, se ubicó en máximos de 4,30% que es la comisión por sacar las divisas del país.









El Banco Central vio caer las reservas brutas a 48.933 millones de dólares, en una semana que enfrentó pagos a organismos internacionales por cerca de 200 millones de dólares y tiene todavía que afrontar el pago de intereses al FMI por otros 800 millones de dólares, además de ver afectado el resultado por la salida de fondos de los bancos comerciales que suelen regresar en los primeros días del mes siguiente.

El castigo a los activos financieros es anterior incluso a la decisión de la FED y está vinculado a el desplome de la imagen positiva del presidente Milei y de su administración, combinado con la sucesión de indicadores públicos y privados que muestran la persistente caída en el nivel de actividad económica.

Los análisis de los bancos internacionales y fondos de inversión coinciden que se está en presencia de un escenario donde es poco probable la reelección del presidente Milei y más probable el deterioro de la situación fiscal que fue su principal sostén por la caída de la recaudación vinculada al mercado interno.

La intervención del Gobierno especialmente en el mercado cambiario, donde mantiene el cepo a las empresas mientras controla el valor de la divisa en el mercado oficial y en los mercados financieros, potencia la expectativa de crisis cambiaria a mediano plazo. La moneda argentina fue la única que se mantuvo estable en la región en las última cinco ruedas desde la suba de tasas de la Reserva Federal. Brasil y Chile permitieron apreciación de sus monedas, mientras los pesos de Colombia y México se deprecian en el primer caso por la caída de actividad y en el segundo a la espera de una suba de la tasa de interés.

En los cuatro países el principal indicador de los mercados bursátiles mostró una mejora tanto medida en sus monedas locales como corregida por el tipo de cambio, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, donde el índice Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires acumula una pérdida de 1,7% medida en divisas y de 1,03% medida en la moneda local.









El presidente Milei y el ministro Caputo se encuentran en Nueva York donde como parte de la agenda mantienen encuentros con inversores institucionales. En la sede de JP Morgan en Manhattan, Nueva York, Caputo mantuvo el lunes dos reuniones durante la mañana y una presentación ante inversores por la tarde en la que participaron unos 50 administradores de fondos.

En esos encuentros, Caputo transmitió que Argentina no planea emitir deuda internacional en el corto plazo, insistió en que tiene cubierto el financiamiento de este año y envió señales de que no necesitará emitir para cubrir los vencimiento de 2027, reconoció probablemente por primera vez el riesgo electoral y dejó sin respuesta a quienes buscaron precisiones sobre el alcance de los swap con China y fundamentalmente con el Gobierno de los Estados Unidos, que no figura en ningún documento ni estadística.

Esas presentaciones de Caputo no cambiaron el clima adverso para los activos argentinos, que profundizaron la caída el martes y miércoles, antes de la reunión que mantuvo al cierre de los mercados el presidente Milei con una docena de grandes empresarios organizado por la Americas Society que dirige Susan Segal.

En forma paralela a la agenda de Milei y Caputo se encuentra también en Nueva York el gobernador Axel Kicillof, quien se reunió el martes con representante de los fondos Vanguard, Eaton Vance, GoldenTree, Mesarete y BlackRock, la mayoría tenedores de bonos emitidos por la provincia.

Después del encuentro con los fondos, Kicillof mantuvo otra reunión con más de 20 empresas interesadas en proyectos de inversión en energía, petróleo y gas, minería, biotecnología, comercialización de granos, tecnología y servicios tecnológicos e infraestructura, de la que participaron representantes de Microsoft, Google, Mastercard, MetLife y Dreyfus, entre otras empresas.