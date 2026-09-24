El Indec confirmó la recesión y potenció la corrida financiera

El Riesgo País se disparó a 578 puntos y el índice Merval de las principales acciones de la bolsa porteña se desplomó 1,9% en dólares este jueves, en otra rueda dominada por la salida de capitales que afecta a la región pero que se potencia por la crisis de la economía real generada por la administración de Javier Milei y Luis Caputo que pone en riesgo la estabilidad monetaria y cambiaria y el superávit fiscal.

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La presión por dolarizar carteras llevó la comisión para sacar dólares del país al récord de 5,4%, una cifra que están dispuestos a pagar los inversores que no pueden salir por el mercado oficial por el cepo que mantiene el Banco Central de la República Argentina. La presión sobre el dólar se expresó en la suba de la tasa de caución que se toma como referencia de la política monetaria, que encontró un piso en 20,10% por encima del que fija el BCRA.

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En ese clima de tensión financiera, la Secretaría de Finanzas convocó a una licitación en la que buscará renovar la deuda que vence el 30 de septiembre por unos 13 billones de pesos, para lo que ofrece todos bonos que vencen antes de las elecciones presidenciales incluidos bonos dólar link a fin de octubre y noviembre próximo que actúan como seguro de cambio.

El derrumbe de la economía real

La actividad económica se desplomó 2,9% en julio respecto de junio y 1,4% respecto del mismo mes de 2025, acortó el crecimiento acumulado del año a 1,9% y envió la señal de que después del segundo trimestre recesivo la tendencia no se revirtió en el inicio del tercer trimestre, lo que puede derivar en una recesión técnica si se acumulan dos trimestre de caída consecutiva.

El ministro Caputo le encontró una explicación: la lluvia y nevadas como fenómenos naturales; el mundial de fútbol como fenómeno social y la menor disponibilidad de gas que, no lo dijo, pero es toda responsabilidad de la política de ajuste fiscal de la administración Milei.

Varias de esas explicaciones exculpatorias fueron anticipadas en los medios parafiscales por los voceros informales del gobierno, especialmente atribuir a la lluvia por la menor actividad en la construcción, lo que deja la percepción de que esa actividad no se recuperará si se confirman los pronósticos sobre una primavera y verano extremadamente lluviosos por el efecto climático de El Niño. “Durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad. En este sentido pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol”.

El posteo de Caputo en la red social “X” dejó otra perla: sostener que se alcanzó un nuevo máximo histórico en el índice de Tendencia Ciclo, que viene fracasando como anticipador del ciclo económico.

Los mercados tampoco repuntan

Pero el mercado no convalidó el optimismo que refleja la cuenta de Caputo en la red social, colmada este jueves de buenas noticias provenientes de Nueva York y volviendo a cargar sobre la actividad del gobernador bonaerense, Axel Kicillof a quien acusó de querer “asustar internacionalmente”.

Según el razonamiento del ministro, las reuniones del gobernador con ejecutivos de empresas que buscan invertir en la actividad productiva y responsables de fondos que mantienen inversiones financieras en la provincia pone en jaque la credibilidad del gobierno de Milei.

Los inversores, en cambio, están observando que el desplome de la actividad económica pone en riesgo la política de superávit fiscal de la administración de Milei y Caputo que incluso con contabilidad creativa no logró alcanzar la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional para el primer semestre del año, aunque se descarta que la revisión será aprobada para no complicar más la gestión.

También se percibe que la suba de tasas dispuesta hace una semana por la Reserva Federal de Estados Unidos pone en riesgo el flujo de divisas que financió la política de dólar barato a través del endeudamiento del sector privado y de las provincias. Según estimaciones del Instituto Internacional de Finanzas la suba de tasas de los bonos de países desarrollados en el mercado secundario no había tenido un efecto directo en el segundo trimestre, pero en la última semana las economías emergentes empiezan a sentir la reversión del flujo de divisas.

Este jueves la economía argentina fue la más castigada en los mercados financieros, con caída de los bonos que disparó el Riesgo País al punto más alto desde mediados de abril pasado, y que se seguirá pronunciando según la tendencia de las últimas jornadas, y un retroceso del Merval de 1% en pesos y 1,9% en dólares.

La divisa cerró en el mercado oficial mayorista a 1.519,50 pesos, mientras en el mercado financiero el MEP lo hizo a 1.544,35 pesos y el CCL, con acreditación en cuentas del exterior, a 1.627,15 pesos, marcando una comisión récord de 5,4% para sacar divisas del país lo que refleja la fuerte presión dolarizadora.

En la región, también las bolsas de Brasil, México, Chile y Colombia registraron pérdidas en sus monedas locales, potenciadas por la suba del dólar que refleja la salida de capitales, aunque todas más moderadas que la registrada en el mercado local.

La Secretaría de Finanzas convocó este jueves a una licitación para renovar unos 13 billones de pesos que vence de deuda del Tesoro el 30 de septiembre y ofrecerá un bono a tasa fija con vencimiento el 15 de enero del próximo año otro actualizado por inflación al 31 de mayo y uno más a tasa variable al 30 de junio, además de dos atados a la evolución del dólar link. La amplitud del menú ofrecido por Finanzas expone la necesidad de seducir al mercado para que no queden pesos disponibles en el mercado que sigan presionando al tipo de cambio.