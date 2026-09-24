Provincia por provincia: dónde tienen mejor imagen Milei y Kicillof

Una consultora privada reveló cuáles son las provincias del país donde Javier Milei y Axel Kicillof tienen mejor imagen positiva por parte de los ciudadanos. Mientras el líder libertario tiene mayor nivel de aceptación en las provincias del centro como Mendoza, Córdoba o Neuquén, el mandatario peronista registra mejor nivel de evaluación en el norte, con Santiago del Estero y Formosa, y en su distrito, Buenos Aires.

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A un año y un mes de las elecciones, la consultora CB Global Data investigó cuál es la imagen positiva tanto de Milei como de Kicillof durante septiembre de 2026 y elaboró un mapa de de cada apoyo provincia por provincia. Se les preguntó a 24.570 mayores de 18 años de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

En el desglose territorial de Milei, sus niveles más altos de aprobación se registran en Mendoza, donde encabeza el ranking nacional con un 53,7% de imagen positiva, seguida de cerca por Córdoba con un 52,5% de aprobación y Neuquén con un 46,2% de aceptación.

El bloque de sus mejores provincias se completa con Salta y un 41,3% positiva, Santa Fe con 40,5%, San Luis 39,1%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 38,2% y Chubut 37,5%.

En la franja intermedia de medición para el Presidente, se ubican Catamarca con un 37,2% de imagen positiva, Entre Ríos con 37,0%, Corrientes con 36,5%, La Rioja con 36,4%, San Juan con 35,6%, Jujuy con 34,8%, Tucumán con 34,6% y la Provincia de Buenos Aires, donde cosecha un 34,5%.

Por último, en los distritos con menor respaldo para Milei se encuentran La Pampa con 33,9% de imagen positiva , Río Negro con 33,3%, Misiones con 32,9%, Santa Cruz con 31,7%, Chaco con 31,3% y Tierra del Fuego con 30,0%.

Sus registros más bajos se observan en Formosa, con un 21,8% de positiva, y Santiago del Estero, donde registra su piso nacional con un 20,2%.

Los números de Kicillof

En el caso del gobernador bonaerense, sus mayores niveles de imagen positiva se concentran en Santiago del Estero, provincia donde lidera con un 52,8% de aprobación, seguida por Formosa con un 44,8% y su propio distrito, Buenos Aires, donde alcanza un 43,4%.

El grupo de sus provincias más favorables lo completa Tucumán, con 40,7% de aceptación, San Luis, con 39,5%, Catamarca con 39,2%, Tierra del Fuego 39,0% y Chaco con 38,4%.

Luego, otros distritos con menor evaluación sobre Kicillof son La Rioja con 37,3% de imagen positiva, Río Negro con 35,1%, La Pampa con 34,8%, Misiones con 31,9%, San Juan con 30,8%, Jujuy con 30,6%, Chubut con 30,3% y Santa Cruz con un 29,7%.

Sus valores más bajos se ubican en Salta con 28,8% de buena imagen, Neuquén con 28,7%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 28,1%, Santa Fe con 27,0%, Corrientes con 25,4% y Entre Ríos con 23,3%.

También tiene menos apoyo en Mendoza, con un 20,8% de positiva, y en Córdoba, donde obtiene su registro más bajo con un 19,0%.