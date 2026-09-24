En un contexto atravesado por una crisis sin precedentes, el presidente Javier Milei le restó importancia a las preocupaciones sobre el estancamiento de la economía argentina y destacó un crecimiento anual constante que lo deja "muy tranquilo" respecto a sus posibilidades de ganar un nuevo mandato el próximo año. "No vemos problemas con el crecimiento", dijo Milei este jueves en una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg, John Micklethwait, en Nueva York. "Este año vamos a crecer alrededor del 3%, tal vez un poco menos, y se espera que el próximo año sea más o menos similar".

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Si bien el Gobierno redujo la inflación, el costo fue la pulverización de los salarios y el mercado interno. Los resultados del programa económico de Milei son malos en cualquier evaluación rigurosa: la economía se contrajo un 0,6% en el segundo trimestre, mientras que los ingresos de los porteños perdieron frente a la inflación en el segundo trimestre del 2026 con el empleo informal como el sector más afectado, según reveló un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

Los analistas señalan que el esfuerzo del Gobierno por contener los precios es el principal factor detrás del lento crecimiento. El peso argentino se depreció un 3,7% frente al dólar entre enero y agosto de este año, mientras que los precios al consumidor aumentaron un 21%. Dicha apreciación real se ha visto reforzada en las últimas semanas por la intervención oficial en los mercados de bonos y futuros, en un contexto en el que la política monetaria sigue siendo restrictiva. "La economía argentina ha creado 520.000 empleos", afirmó Milei para luego justificar que lo que sucede es que estos puestos laborales "se están generando en el sector informal", agregó.

Por su parte, los economistas encuestados por el Banco Central redujeron en agosto su previsión de crecimiento al 2,1%, frente al 3,5% anterior. Esto generó inquietud entre los inversores ante la posibilidad de que el libertario se enfrente a una difícil batalla por la reelección, especialmente dado que los sondeos indican que a los votantes les preocupa más el desempleo que la inflación.

Los últimos datos del mercado laboral mostraron que el impacto de la destrucción de empleo en la gestión libertaria es particularmente grave para la juventud: la desocupación alcanzó al 17,1% de mujeres y 14,1% de varones, escalando al porcentaje más elevado desde la crisis de pandemia. Como resultado, casi dos de cada tres jóvenes viven en hogares pobres.

Esto ocurre en una coyuntura nacional en la que, a casi tres años de gestión de Milei, el aumento general de la desocupación, la subocupación y la ocupación demandante elevó la presión sobre el mercado laboral dando cuenta de amplios segmentos de la población que se ven en la urgencia de complementar ingresos laborales y que enfrentan peores condiciones de contratación: entre noviembre de 2023 y junio de 202 se perdieron más de 350 mil puestos registrados, a la par que se sumaron en solo un año 330.000 cuentapropistas informales y la informalidad escaló al 45,0%.

En agosto, el índice de aprobación de Milei se situaba en el 38%, cerca de los niveles más bajos de su mandato, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News. El estudio reveló que alrededor del 70% de los argentinos calificaba la situación del mercado laboral como mala. Argentina perdió cerca de 250.000 empleos asalariados en el sector privado desde poco antes de que Milei asumiera el cargo, y la tasa de desempleo aumentó hasta rozar el 8%.

El Gobierno se prepara para la suba de pobreza: alcanzaría a 15 millones de personas

El INDEC difundirá esta tarde el informe sobre pobreza del primer semestre del año, el cual dejaría un muy mal sabor en el gobierno de Milei y llevaría el umbral de precariedad social a cerca de 15 millones de personas.

El relevamiento de pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) proyectó una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026, igualando el dato del mismo período del año pasado, contra el 28,2% del último semestre de 2025 y 31,6% de un año atrás.

En tanto que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a datos del INDEC, también coincidió en que la pobreza aumentó y estimó que se ubicó en un 30% durante los primeros tres meses de 2026.

Un informe de la consultora ExQuanti, elaborado a partir de datos del organismo nacional, también estimó que la pobreza volvió a subir y alcanzó a 15,1 millones de personas. El cambio de tendencia ya se había empezado a vislumbrar en el último trimestre del año pasado y se estaría reafirmando en la primera mitad del 2026. De esta manera, el país habría sumado a 2,9 millones de pobres entre octubre de 2025 y junio de este año.

Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explicó a la agencia Noticias Argentinas que el incremento se explica por la evolución que sufrió la Canasta Básica Total (CBT) -la cual mide la línea de pobreza- en torno a los salarios. Mientras que Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, lo atribuye a la aceleración de los precios por los diversos shocks sufridos en el primer semestre del año. “Va a ser un dato flojo para el Gobierno”, agregó Piccardo.