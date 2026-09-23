El mercado lanzó la campaña por la reelección de Milei con una promesa del JP Morgan

La campaña presidencial de 2027 arrancó para los mercados, aun cuando faltan más de un año para los comicios. La definición más explícita llegó desde JPMorgan, cuna de la mayoría del gabinete libertario, donde su CEO para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Facundo Gómez Minujín, sostuvo que Argentina podría alcanzar el grado de inversión durante el próximo mandato presidencial si Javier Milei consigue la reelección. La proyección fue formulada en una entrevista con Bloomberg Línea y quedó acompañada por otras advertencias sobre el escenario económico que tendrá que atravesar el Gobierno hasta las elecciones.

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"Creo que si gana Milei, durante el siguiente mandato seguro que es investment grade", afirmó Gómez Minujín al ser consultado sobre la posibilidad de que Argentina alcance la categoría de grado de inversión entre 2027 y 2031. Ante la pregunta de si cuatro años serían suficientes para acumular las mejoras necesarias en las calificaciones crediticias, respondió: "Yo creo que sí".

El ejecutivo de JPMorgan no planteó que Argentina vaya a convertirse automáticamente en un país con grado de inversión, sino que vinculó ese escenario a la continuidad del actual programa económico después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027. Al mismo tiempo, describió a los inversores como "un poquito en modo wait and see" y señaló que el riesgo país está "más o menos estabilizado" en torno de los 500 puntos, según consigna la agencia Bloomberg.

El apoyo, obviamente, no es gratis y tiene condicionamientos que el mercado sigue mirando antes de comprometer nuevas posiciones de largo plazo. Gómez Minujín señaló que desde marzo del próximo año Argentina entrará "en modo eleccionario", anticipó que los controles cambiarios no se flexibilizarían antes de los comicios y reconoció que una parte de las empresas atraviesa dificultades por la caída de la demanda, la presión impositiva y la competencia importada.

El propio ejecutivo vinculó los vencimientos de deuda de 2028 con el resultado electoral y señaló que su evolución "dependerá mucho de lo que pasa en la elección".El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió esta semana en Nueva York con unos 50 administradores de fondos en la sede de JPMorgan y ratificó que no planea emitir deuda internacional salvo que se produzca una baja sustancial de los spreads.

La posición oficial coincide con parte de la lectura realizada por Gómez Minujín, quien rechazó que Caputo se haya equivocado al no colocar deuda durante 2026. El banquero sostuvo que los equipos de JPMorgan "están cero preocupados por el plan financiero de este año y del año que viene", aunque describió un mercado todavía cauteloso frente a los bonos argentinos.

"No hay un gran apetito por Argentina" y sus bonos, afirmó Gómez Minujín, quien explicó que los inversores "se han quemado con las experiencias del pasado". En ese contexto, consideró que el Gobierno debe encontrar el momento adecuado para regresar al mercado y agregó: "Como el plan financiero está cerrado para el año que viene, no necesariamente se equivocó".

El grado de inversión es una categoría asignada por las principales calificadoras internacionales cuando consideran que la deuda de un Estado presenta un riesgo de incumplimiento suficientemente bajo. En el caso de S&P y Fitch, el nivel de entrada es BBB-, mientras que Moody's utiliza Baa3 como referencia. En concreto, no mejora la calidad de vida de los argentinos, si esa condición se logra aplicando ajuste tras ajuste.

"Los controles cambiarios no van a relajarse hasta postelecciones", afirmó. Esa situación tiene una consecuencia sobre la posición financiera internacional de Argentina: el país todavía no forma parte del índice de bonos emergentes en moneda local de JPMorgan, mientras Paraguay sí fue incorporado. El propio Gómez Minujín reconoció que el tipo de cambio administrado tiene un costo sobre la actividad. "Yo entiendo que la economía estaría más activa con un tipo de cambio más devaluado", señaló, aunque inmediatamente describió la dificultad como "el juego de la sábana corta", porque una depreciación puede trasladarse rápidamente a los precios y complicar el proceso de desinflación.

El punto más significativo de la entrevista, desde el impacto sobre la economía real, aparece cuando el CEO de JPMorgan se refiere a los sectores que quedaron perjudicados por el actual esquema. Gómez Minujín reconoció que el programa económico "genera ganadores y perdedores" y planteó dudas respecto de la capacidad de todas las empresas para reconvertirse.

"No basta con que a mineras y petroleras les vaya muy bien", afirmó el ejecutivo, en referencia al desempeño esperado de sectores vinculados con recursos naturales y energía. Para completar el proceso, sostuvo que debe existir "un país para todos, donde la gente pueda consumir, haya crecimiento de la empleabilidad, bajar la informalidad, extender la tributación al resto de la población y lograr bajar los impuestos".

Gómez Minujín confirmó que JPMorgan trabaja para repetir en 2027 el Argentina Week realizado este año en Nueva York. El encuentro está previsto tentativamente para el 16 de marzo y tendría un formato diferente, con jornadas más cortas y más días destinados a reuniones entre empresarios e inversores. "Estamos tratando de que sea en las mismas oficinas nuestras, el 16 de marzo del próximo año, con un formato tal vez un poco más corto", señaló. El objetivo sería ampliar las instancias de networking con inversores extranjeros.