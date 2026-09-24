Karina Milei arma una mesa política VIP y la incluirá a Bullrich

Karina Milei sigue en su plan de contener a Patricia Bullrich dentro de la Libertad Avanza en medio de rumores de ruptura. Según pudo averiguar El Destape, ahora la va a invitar a sumarse a la mesa VIP del Gobierno: una mesa política aún más chica que integra ella junto a los Menem y Diego Santilli.

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Esa mesa de cuatro ya funciona y la idea es agregar a "Pato". Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, el jefe de Gabinete y la hermana del Presidente suelen reunirse un tiempo antes del encuentro de la mesa política de todos los martes.

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En la ahora "mesa grande" está el ministro de Economía, Luis Caputo, que fue uno de los apuntados por Bullrich y el karinismo por el error en el ajuste en Discapacidad para el Presupuesto 2027. El último martes se ausentó de la reunión por estar de viaje en Estados Unidos con Javier Milei. Otro que no fue es Santiago Caputo, el asesor que también forma parte de estos mitin.

El Secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, son los otros integrantes que no participarán de la nueva mesa VIP de Karina.

Una mesa aún más chica

Los Milei intentan que no siga creciendo el ruido interno por las quejas públicas de Bullrich. El martes trataron de dejar aclarado entre la hermana presidencial y la senadora los entredichos por la mala jugada en el tema Discapacidad. Le pidieron a "Pato" que los reproches sean para adentro y no para afuera.

El miércoles a la noche se dio otro gesto: Karina Milei la invitó a una cena con senadores de La Libertad Avanza y desde ambas partes quedaron conformes. Bullrich al salir dijo que hubo "compañerismo y buena onda".

Sin embargo, Karina viene siendo enfática con un pedido: "Trabajar por la reelección de Milei". Es un mensaje a Bullrich, que hace días subrayó que está trabajando "para que el proyecto reelija". Un juego de palabras que hace ruido en la Casa Rosada.

El Destape reveló el miércoles que Bullrich quiere romper con los Milei. "No los aguanto más, no gobierna nadie", repite en privado a su entorno. Crece su malestar y filtra que puede llegar a jugar el año que viene. Por ahora, en Casa Rosada descreen de la versión de que vaya a ir sola como candidata a presidenta en 2027. Pretenden domesticarla y seducirla con la Vicepresidencia.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza "está harta", describieron desde su entorno a El Destape. "Ella nos dice que no los aguanta más", contó una fuente a este portal. "No gobierna nadie, nadie da una orden, cada uno hace y dice lo que que quiere, no hay una bajada de línea, no los aguanto más realmente", pronuncia enojada en los últimos meses cada vez que describe su presente con el Gobierno de los hermanos Milei.

Hace días, Bullrich mandó a una de las personas en que más confía dentro de su chico núcleo político, el diputado nacional Damián Arabia, a defenderla en los medios. "Ella es la única que tiene votos propios" y "es la única que tiene representación propia", fueron las dos frases más contundentes de Arabia en un claro mensaje a Milei.