El PRO y el Gobierno discuten el 2027 pero todavía están lejos de un acuerdo

Los delegados del PRO y La Libertad Avanza volvieron a reunirse en la Casa Rosada en la búsqueda de una alianza electoral. En un clima de máxima tensión entre las partes, el encuentro pendió de un hilo y casi se suspende. El jefe de bloque macrista en diputados, Cristian Ritondo, cuestionó que tanto el jefe de gabinete Diego Santilli como el armador Lule Menem estuvieran más pendientes del desarrollo de la sesión en el Senado que de la búsqueda de un acuerdo.

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“Estamos lejos del acuerdo electoral, están lejos las elecciones. Llegará después de una conversación mucho más profunda", fulminó al salir Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri. Reconocen las partes que existe una enorme distancia en el armado electoral. “No se avanzó demasiado porque todavía falta mucho para hablar de acuerdos. Y sobre Ciudad, Ritondo puso en valor la gestión del PRO y la idea es que, en este ámbito de confianza, si LLA tiene cosas para aportar, se puedan discutir”, sostiene un testigo.

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"La elección está lejos y hablar de acuerdo electoral está lejos. El avance es la modalidad de trabajar”, matizó Ritondo. Tampoco se habló de la reforma electoral que plantea el gobierno con la eliminación de las PASO. El macrismo mantiene la incógnita y no define una posición sobre el tema. A razón de verdad, está supeditado al pacto que alcancen con Karina Milei y la confianza que establezcan.

El cara a cara llegó caldeado por los cuestionamientos que hizo el espacio ante el ajuste en discapacidad en el proyecto de presupuesto, pese al acompañamiento del dictamen en el que el oficialismo dió marcha atrás. “Cristian planteó que cuando hay diferencias las marcan ahí mismo, como pasó con discapacidad, donde hicieron observaciones y después se modificó el dictamen”, describe un testigo. “Las críticas las hacemos acá. Tenemos el ámbito para tratar todo. Aceptaron las modificaciones que pedimos nosotros”, aseguró Ritondo.

Otro de los puntos ríspidos es la crítica permanente a la gestión de Jorge Macri que realizan las espadas karinistas porteñas. "No hablamos de la Ciudad. Nosotros sabemos la valoración que tiene la gente de la gestión del pro desde 2007”, evaluó Ritondo. Durante la reunión anterior, legisladores libertarios salieron a publicar una serie de vídeos mostrando el abandono del sur porteño.

"Estuvimos como dos horas pero estaban muy atentos a lo que pasaba en el Senado y si había cambios o no en la ley del Banco central y con zonas frías”, se quejó Ritondo, marcando el clima del encuentro. Luego respaldó ambas iniciativas con argumentos ante los periodistas.

En el único aspecto en el que se registró algún grado de avance es que se resolvió comenzar a analizar la ley de leyes punto por punto. “Hay bastante acuerdo”, reconocen en el macrismo. La reunión se dió a horas de una nueva aparición pública de Mauricio Macri, quien encabezará este viernes en jujuy un acto de au Próximo Paso Tour.