Macri reaparece en un contexto de renovada tensión con LLA y se demora la discusión electoral

Mauricio Macri reaparece en un contexto de renovada tensión con La Libertad Avanza. A raíz de la intención del Gobierno de volver a recortar fondos a las personas con discapacidad en el Presupuesto 2027 sin que los aliados lo supieran —un debate que dejó más heridas que beneficios—, la discusión electoral quedó en segundo plano.

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El PRO le dio su apoyo al dictamen del oficialismo, aquel que recogía gran parte de la emergencia planteada por la oposición en materia de discapacidad. Pero el partido marcó distancia a través de un comunicado oficial del espacio presidido por el expresidente y una reflexión de Fernando de Andreis, diputado nacional y hombre de su extrema confianza. En ambas comunicaciones advirtieron que "blindar el cambio" es acompañar, pero también marcar los errores cada vez que se pierde el rumbo.

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Este jueves, en una nueva reunión de coordinación entre ambos espacios políticos en Casa Rosada, se abordó la dinámica de trabajo y cómo lograr un entendimiento más fructífero. Cristian Ritondo destacó que el PRO marcó y marcará las diferencias, siempre que las haya, en ese ámbito de discusión. Fue lo que hizo con la cuestión de la discapacidad, lo que derivó en la modificación del dictamen oficialista para acercar a los aliados. En ese marco, comenzaron a hablar sobre el proyecto de Presupuesto 2027, el cual discutirán punto por punto, aunque en líneas generales hay acuerdo.

Lo electoral quedó en segundo plano y la conversación sobre posibles acuerdos todavía aparece lejana. En especial porque si en el Congreso no pueden jugar de memoria para evitar tropiezos como el de la discusión por la discapacidad, cualquier alianza se asoma como ciencia ficción. Por eso, las charlas sobre entendimientos de cara a 2027 fueron postergadas. Eso sería poner la carreta delante del caballo.

De todos modos, Ritondo puso en valor la gestión del PRO en la Ciudad con la intención de que, en este ámbito de confianza que es la mesa de coordinación, La Libertad Avanza pueda aportar a la discusión de un proyecto conjunto. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la intención es la misma: lograr un acercamiento amplio para vencer al peronismo. En esas conversaciones, los vínculos con la UCR todavía son casi inexistentes.

En ese contexto y con la propuesta paralela de Hernán Lacunza de tener una alternativa PRO pura, Macri estará este viernes en Jujuy, donde comandará otro evento de "Próximo Paso" y se verá con el gobernador radical Carlos Sadir. El propio líder del PRO convocó a la militancia: "Hola, queridos amigos de Jujuy. Los extraño, hace mucho que no estoy por ahí. Será un momento maravilloso para escucharnos, intercambiar opiniones y ratificar nuestro compromiso con la Argentina