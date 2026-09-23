Mientras Milei promete no regular la IA, el CEO de OpenAI alertó que "requiere extremo cuidado"

Horas después de que Javier Milei anuncie su compromiso de "no regular de manera preventiva" a las empresas de inteligencia artificial en el país, los directivos de las compañías creadoras de ChatGPT y Claude alertaron que el avance de esta tecnología requiere un "extremo cuidado" y que podría suponer "un riesgo para la humanidad".

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"La industria no debe aceptar demasiados riesgos tecnológicos simplemente porque los beneficios sean demasiado grandes e importantes como para frenar su avance", dijo el CEO de Open AI, Sam Altman, durante su discurso ante la Asamblea de la ONU.

El líder de la empresa creadora de ChatGPT volvió a advertir por el acelerado avance de esta tecnología y pidió "no caer en la trampa del optimismo ciego". "Podríamos perder el control del futuro a manos de la IA", afirmó.

Si bien remarcó que no se puede "sucumbir al catastrofismo", el director de OpenAI sugirió "hacer todo lo posible pore encontrar un término medio".

A estas advertencias se sumaron las del CEO de Anthropic, Dario Amodei, quien también dio un duro pronóstico al afirmar que "si se gestiona mal, la IA podría suponer un riesgo para la humanidad en su conjunto".

"Reduciremos la velocidad tanto como sea necesario, para asegurarnos de que cada sucesiva tecnología de IA que lanzamos sea realmente segura", sostuvo el director de la compañía creadora de la herramienta Claude.

En la vereda opuesta, fue Milei quien en horas previas había criticado fuertemente cualquier tipo de regulación sobre inteligencia artificial al anunciar que el país tendrá "el compromiso de no regular de manera preventiva" esta tecnología.

"Cuando escuchamos que el Estado debe controlar la IA, conviene recordar algo elemental: el Estado no es una criatura abstracta, sino hombres, funcionarios y burócratas. Concederle el control sobre la innovación es concederle a algunos la facultad de limitar lo que los demás pueden crear", indicó.

Mientras los CEO de las principales empresas tecnológicas piden regularlas, el mandatario deseó que Argentina sea "el lugar más competitivo" para su desarrollo y dio detalles de su plan.

"Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón, con un marco jurídico de vanguardia y el compromiso de no regular de manera preventiva. Responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales", cerró.