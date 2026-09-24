Milei, entre risas: "Si me tuviera que comprar un auto, me gustaría tener el Cybertruck"

Desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei aseguró que, si tuviera que comprarse un auto nuevo, adquiriría el modelo Cybertruck de la marca Tesla. El auto es completamente eléctrico y llama la atención por su aspecto, que no pasa desapercibido.

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El jefe de Estado participó de un conversatorio en el que respondió preguntas del Editor Global de Bloomberg, John Micklethwait, en El Club Económico de Nueva York. "Si yo me tuviera que comprar un auto para mí, me gustaría tener el Cybertruck, pero ese es otro tema", expresó el libertario.

Luego, entre risas y ante un atento observatorio, bromeó: "¿Ustedes se imaginan que empiece andar por Buenos Aires con un Cybertruck todo pintado de negro y un león dorado? Es una cosa maravillosa".

Para concluir, comparó la idea de él en el Cybretruck pintado de negro y con un león dibujado con una "imagen tipo Batman".

El Tesla Cybertruck, el auto elogiado por Javier Milei.

La predicción de Milei: si reelige, 2006 será "el mejor año"

Mientras el propio Indec daba a conocer un nuevo salto de la pobreza en el país, el presidente Javier Milei disertó ante banqueros e inversores en Estados Unidos, a quienes les prometió que su modelo de ajuste "llegó para quedarse" en la Argentina y que si es reelecto en las próximas elecciones "el 2028 será el mejor año económico de la historia" del país.

"Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente", dijo el Presidente en su discurso ante El Club Económico de Nueva York.