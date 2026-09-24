LLA aprobó la reforma del BCRA y la manda con cambios a Diputados

El Senado aprobó por mayoría el proyecto de reforma a la peruana del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Libertad Avanza (LLA) tuvo que abrir la puerta a modificaciones, que terminaron siendo blindadas ante cualquier cambio en Diputados.

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El proyecto de ley fue aprobado en general por 46 votos a favor y 22 en contra. LLA obtuvo el acompañamiento de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, el peronismo disidente de Convicción Federal y los bloques provinciales.

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Sin embargo, el oficialismo tuvo que ceder ante cambios en el texto, que harán que vuelva a Diputados. LLA tuvo que especificar que se establezca que la designación y remoción de las autoridades del BCRA se haga por mayoría absoluta de los miembros del Senado, y no por dos tercios de las dos Cámaras.

El interbloque Popular, que sostuvo su rechazo a la reforma que restringe las acciones del BCRA acompañó los cambios promovidos, el nuevo artículo 3 y los cambios al nuevo artículo 4. Con eso, se llegó a 66 votos, superando los dos tercios y LLA no los podrá cambiar en su vuelta a Diputados. Los únicos que se opusieron fueron los dos senadores de Movere por Santa Cruz.

Lo que se dijo

La jefa de la bancada de LLA del Senado, Patricia Bullrich, afirmó que con la reforma a la peruana del BCRA, este "deja de financiar al Tesoro", para afirmar que "venimos de un desorden, de un país con una inflación eterna" y que con los cambios se busca "cuidar la moneda de los argentinos".

El miembro informante del oficialismo, el senador Agustín Monteverde, señaló que la "reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”.

Por el lado del peronismo, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, afirmó que "acá se utiliza un relato para justificar este desastre que están por hacer con el Banco Central: la moral como política de Estado, que lo iba a pagar la casta y que iban a destruir el Banco Central", para acotar que "ese relato cambió totalmente”.

Previamente, el senador Justicialista Martín Soria cuestionó a Monteverde porque "no dijo ni mu" en los artículos que autorizan al titular del BCRA a "tomar préstamos directos de bancos internacionales" y a "utilizar las reservas de oro y depósitos de todos los argentinos".

El rionegrino conjeturó que el gobierno de Javier Milei busca "habilitar un nuevo canal de endeudamiento externo. Porque a 'Toto' (por Luis Caputo) ya se le está complicando pasar la gorra afuera", lanzó, para tildar al ministro de Economía "es el ser humano en la Tierra al que más plata le prestaron".

A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, justificó el voto a favor, afirmando que el "equilibrio fiscal es sagrado" y que "no puede gastar más de lo que ingresa". Sin embargo, el correntino deslizó: "No hay justicia social sin moneda estable ni equilibrio fiscal. Pero tampoco hay equilibrio duradero si un pueblo no llega a fin de mes y un país no produce”.

Quiénes dieron el quórum

La sesión inició con el quórum conformado por el bloque de LLA (con la excepción de Monteverde que llegó tarde), los radicales Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Silvana Schneider, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, el correntino de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola, el PRO, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón y los peronistas disidentes de Convicción Federal.