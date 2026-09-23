LLA acepta cambios en la reforma a la Carta Orgánica del BCRA y espera sacar Zona Fría

El Senado tendrá sesión mañana a las 12, con un temario que incluirá como principales temas la reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el vaciamiento de la ley de Zona Fría. La Libertad Avanza (LLA) tendrá que aceptar cambios en el proyecto de peruanización de la entidad financiera, mientras que espera darle sanción definitiva al segundo para comenzar a acordar con los gobernadores del norte la reforma electoral.

{{{htmlAmp}}}

Giro en el Senado: los cambios que LLA debió aceptar en la reforma del Banco Central

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tanto la reforma a la peruana del BCRA como los cambios en la ley de Zona Fría cuentan con media sanción de Diputados. Sin embargo, las modificaciones a la carta orgánica de la entidad que preside Santiago Bausilli tendrán cambios, según confirmaron fuentes del oficialismo a El Destape.

Las modificaciones irían en el sentido de que la designación y remoción de las autoridades del BCRA sea por mayoría absoluta de miembros del Senado. De esta manera, se modifica el artículo 3 del texto, que establecía que la remoción del titular de la entidad debía ser por dos tercios de ambas Cámaras. En caso de aprobarse, deberá volver a Diputados para ver si acepta o no los cambios.

El oficialismo durmió una semana la reforma del BCRA, luego de que el interbloque Popular avanzara contra Bausilli, luego de que en su exposición ante las comisiones afirmara que el oro enviado a Londres estaba en Suiza y que la Auditoría General de la Nación (AGN) no había puesto objeciones al traslado de las 13 toneladas.

La "peruanización" del BCRA: el modelo enfocado únicamente en la inflación

El proyecto del oficialismo, que asimila el funcionamiento del BCRA al de su similar de Perú, establece como única función de la entidad la de "preservar el valor de la moneda" y no otras acciones como la promoción del empleo o la industria.

Fuentes del interbloque popular creen difícil que se puedan caer, tanto el proyecto de reforma del BCRA como el vaciamiento de Zona Fría. "Están intentando, pero complicado", se sinceraron.

Voto a voto: las negociaciones por la Ley de Zona Fría

En el caso del Zona Fría, desde el oficialismo calculan que tienen los votos para ambos proyectos que se debatirán en la sesión, que presidirá el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que con el viaje del presidente Javier Milei a la reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo del Poder Ejecutivo.

La reforma de Zona Fría tiene algunas incertidumbres. El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad sostendría su voto en contra. Meses atrás, se mencionaba que los boinas blancas mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri no iban a acompañar, por orden del gobernador Alfredo Cornejo. También había hecho público su rechazo la cordobesa de Provincias Unidas Alejandra Vigo.

De todos modos, la Casa Rosada trabajó el consenso con los gobernadores del norte, que ordenarían a sus senadores alzar la mano, con la promesa de un régimen de tarifa subsidiada a la energía para las zonas cálidas o muy cálidas. Las reuniones no solo fueron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sino que una incluyó al ministro de Economía, Luis Caputo.

Sin embargo, ese entendimiento tiene un paso definitivo, que es el acompañamiento de los gobernadores del norte a la reforma electoral. El oficialismo afirma que de este proyecto depende la reelección de Milei, o en todo caso, la reorganización del peronismo.

Qué dice el proyecto de deguace de la ley de Zona Fría

Entre otros puntos, el proyecto deroga los artículos 2°, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637, que vacían por completo la ley de Zona Fría (27.637) promovida durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021. La norma establece, en su artículo 5, que se agregan distritos a los abarcados en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que figuran en el artículo 75 de la ley de presupuesto 2002 (25.565).

La tarifa diferenciada incluía a las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI fijadas por el Enargás, que abarcan a parte la provincia de Buenos Aires (Costa Atlántica y 77 municipios del interior), centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, gran parte de San Luis y Mendoza, excepto el departamento de Malargüe, que figura en la 25.565 de 2002.