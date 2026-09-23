La rebelión de Bullrich no terminó: espera su oportunidad ante un Gobierno incrédulo

Patricia Bullrich quiere romper con los Milei. "No los aguanto más, no gobierna nadie", repite en privado a su entorno. Crece su malestar y filtra que puede llegar a jugar el año que viene. Espera paciente. En Casa Rosada descreen de la versión de que vaya a ir sola como candidata a presidenta en 2027. Pretenden domesticarla y seducirla con la Vicepresidencia.

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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza "está harta", describieron desde su entorno a El Destape. "Ella nos dice que no los aguanta más", contó una fuente a este portal. "No gobierna nadie, nadie da una orden, cada uno hace y dice lo que que quiere, no hay una bajada de línea, no los aguanto más realmente", pronuncia enojada en los últimos meses cada vez que describe su presente con el Gobierno de los hermanos Milei.

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La ex ministra prepara nuevas canciones. Va a aprovechar cada traspié del Gobierno para mostrar su independencia. Hace días mandó a una de las personas en que más confía dentro de su chico núcleo político, el diputado nacional Damián Arabia, a defenderla en los medios.

"Ella es la única que tiene votos propios" y "es la única que tiene representación propia", fueron las dos frases más contundentes de Arabia en un claro mensaje a Milei. Un día antes, en una entrevista, Bullrich había afirmado que trabaja "para la reelección del proyecto". Esa palabra, "proyecto", rebotó en varios frentes. El proyecto, como lo llamó Bullrich, puede ser Milei, otro apellido, o puede ser ella misma.

En Casa Rosada por ahora ponen atención a estas palabras pero descreen de la posibilidad de que juegue sola en 2027. "No lo creemos posible ni creemos que lo vaya a hacer. Ella quiere ser vicepresidenta", afirmó a El Destape una relevante fuente de Balcarce 50.

Es el plan de los Milei: domesticarla y contenerla. Seducirla con que va a ser la compañera de fórmula de Javier Milei. En la reunión de mesa política del lunes le pidieron a "Pato" que deje de hacer público su malestar y lo haga puertas adentro. Ya se le reclamó lo mismo en medio del caso Adorni. Meses después tomó el mismo camino.

"Por eso siempre se va antes de las reuniones de mesa política. Sale, cuenta todo, da su versión y le gana el relato al Gobierno", contó otra fuente. Movimientos de una persona que hace 50 años está en la política.

Bullrich no va a esperar a 2031 para cumplir su sueño de ser Presidenta, como dice públicamente. El fin de semana se filtró que ante empresarios ensayó esa respuesta pero ante la insistencia de jugar el año que viene dijo: "Estoy preparada". Una Bullrich auténtica.

Las dudas que recorren hoy los pasillos del poder es cómo armará su relato de ruptura si rompe y si jugará de todas maneras si el Gobierno de Milei no atraviesa una crisis terminal económica.

Cada dato malo de la economía es un punto más que gana Bullrich en su ambicioso proyecto. Una pregunta que también gira es: si el Gobierno de Milei entra en una profunda crisis económica, ¿por qué Bullrich podría despegarse de esa caída si fue protagonista del proyecto libertario? Todas estas dudas se irán despejando más cerca de fin de este año.