ATE anunció que el Gobierno reincoporará a los 12 trabajadores despedidos de Olivos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos por el presidente Javier Milei de la Quinta de Olivos la semana pasada. Lo confirmaron desde el sindicato este jueves, a través de un comunicado en redes sociales. Sin embargo, aclararon que no serán ubicados en la residencia oficial, sino que serán distribuidos entre Casa Rosada y las oficinas de Presidencia en Avenida de Mayo. En el texto, celebraron el anuncio como "un logro de la organización colectiva".

{{{htmlAmp}}}

A partir de la denuncia de Milei de "espionaje interno" en la Quinta de Olivos, en la que acusó a miembros del personal civil de la residencia oficial de conspirar contra él, el jefe de Estado despidió a 15 personas. En su lugar, distribuyó esas tareas entre militares y tenientes de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, el gremio de empleados estatales se movilizó por todos los medios para exigir la reincorporación de los despedidos.

"ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos", celebró el sindicato a través de un comunicado en su cuenta de X. En esa línea, resaltaron que "la organización y la lucha colectiva dieron resultado", para que sus compañeros y compañeras "puedan volver a sus puestos de trabajo".

Al final del texto, desde ATE señalaron que buscarán hacer hincapié "frente a cada injusticia", ya que "necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos".

Respecto del proceso de reincorporación, según ATE, los empleados van a ser distribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia en Avenida 25 de mayo al 600, con el fin de "reordenar el esquema de trabajo luego de los cambios en la estructura de seguridad", tal como advirtieron.

Los cambios en la seguridad de Olivos

El jueves pasado, el oficialismo anunció la implementación de una modificación clave en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos: ahora será Casa Militar la entidad que concentrará todas las tareas relacionadas con la protección de Javier Milei y su círculo.

La medida derivó en el desplazamiento de 15 personas y el desarme de la estructura que, hasta entonces, administraba la residencia presidencial, la cual contará con un plazo de 60 días para finalizar los movimientos de personal.

Casa Militar está bajo la dirección del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. De ahora en más, su personal tendrá "la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia", según señalaron.

Sin embargo, la institución militar ya tenía a cargo parte de la seguridad del jefe de Estado. Ahora, con este cambio, pasará a hacerse cargo de todas las funciones.