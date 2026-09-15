Estados Unidos reconoció que tiene armamento militar en el espacio

El gobierno de Estados Unidos blanqueó que posee armamento militar desplegado en el espacio exterior por "posibles acciones hostiles de sus adversarios" contra su Fuerza Conjunta. Lo aclaró este lunes el secretario de la Fuerza Aérea norteamericana, Troy Meink, quien habló en el marco de la Conferencia Cibernética Aérea y Espacial, celebrada este año en la ciudad de Maryland. El funcionario advirtió que la medida fue tomada "con carácter preventivo" ante el lanzamiento de un antisatélite espacial desde Rusia, que fue visto como una amenaza para los altos mandos de Washington.

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Tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, puertas adentro de Naciones Unidas floreció el debate en torno al uso de armas militares estacionadas en el espacio exterior. Dos años más tarde la administración de Joe Biden anunció que Rusia estaba desarrollando un arma nuclear espacial capaz de permanecer en el espacio por extendidos lapsos de tiempo y, posteriormente, lanzar una ráfaga que podría destruir satélites cercanos. Fue entonces cuando Estados Unidos junto a Japón presentaron una resolución conjunta para prohibir ese tipo de armamentos, la cual fue vetada por Moscú, quienes acusaron a sus pares de Washington y Tokio de "hipócritas" y de tener "doble vara". Rusia finalmente contrapropuso en su lugar una resolución para prohibir todas las armas en el espacio "para siempre" que, finalmente, fracasó.

Con todos estos antecedentes Meink hizo su intervención en el apertura de la Conferencia Cibernética Aérea y Espacial, el evento nacional que reúne a militares y técnicos del desarrollo armamentístico norteamericano todos los años. "Estados Unidos posee armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", dijo, y continuó: "Estamos reforzando nuestra preparación ante las amenazas existentes".

El funcionario no escatimó en los detalles sobre qué tipo de armas serían, ni cómo funcionarían ni tampoco si ya están dirigidas hacia determinados objetos tanto en el espacio o mismo en la Tierra. Sólo advirtió que la Fuerza Aérea estaba incorporando más sistemas autónomos a sus capacidades y que buscaban que su servicio fuera "radicalmente diferente" para 2032. En esa línea, anticipó que los drones de ataque unidireccionales reemplazarán a la artillería como "principal arma letal" estadounidense.

Troy Meink.

El plan Trump para las Fuerzas Conjuntas que data desde su primer mandato

Desde su primera gestión que el presidente Donald Trump pone "especial atención" en la cuestión espacial, tal como advierten desde su entorno. Ya en 2019 fue que Trump creó la Fuerza Espacial como una rama militar independiente. Ahora, en su segundo mandato, anunció el sistema de defensa antimisiles "Cúpula Dorada", el cual incluye planes para "desplegar armas estadounidenses en el espacio".

Trump ya había advertido el año pasado que esperaba que el sistema estuviera "plenamente operativo antes del final de mi mandato", el cual termina en enero de 2029. Afirmó además que espera que tenga la capacidad de interceptar misiles "incluso si se lanzan desde el espacio".