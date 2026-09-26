Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar blue despidió la semana con la compra en $1540 y la venta en $1560, mientras que la variación fue de 0,00%.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Con el mercado cerrado durante el fin de semana, la cotización del dólar Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo estática: la compra quedó en $1611.6826 y la venta en $1619.1352, con una variación de 0,69%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Este sábado 26 de septiembre, con el mercado cerrado, el dólar MEP despidió la semana con un valor de compra de $1546.54 y de venta de $1551.86, y una variación de 0,47%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Con el mercado cerrado este sábado y sin operaciones en la City, el dólar oficial mantuvo su última referencia: la compra se ubicó en $1495 y la venta en $1545, con una variación de 0,32%. La cotización conservó así la estabilidad registrada al cierre de la semana, sin actividad cambiaria.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Este sábado 26 de septiembre el mercado cambiario permanece inactivo, por lo que no hay operaciones y las cotizaciones se toman solo como referencia. Para el dólar blue, los valores indicados son $1540 para la compra y $1560 para la venta, con una variación de 0,00%. De este modo, la referencia del Blue se mantiene sin cambios en un día sin actividad.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) se mantiene estático durante el fin de semana, con el mercado cerrado, y su cotización para la compra es de $1611.6826 y para la venta de $1619.1352, con una variación de 0,69%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Este sábado, 26 de septiembre, con el mercado cerrado, el dólar MEP despidió la semana con una cotización de compra de $1546.54 y venta de $1551.86, mientras que la variación fue de 0,47%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Con el mercado cerrado este sábado, 26 de septiembre, el dólar oficial cerró el viernes con una cotización de compra de $1495 y venta de $1545, tras registrar una variación de 0,32%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Este sábado 26 de septiembre, con el mercado cambiario inactivo, la cotización de referencia del dólar Blue se mantenía en $1540 para la compra y $1560 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 11 horas
Precio del dólar: este es el valor máximo el miércoles
El límite superior de la banda cambiaria volverá a actualizarse durante las últimas jornadas del mes.
Valor del dólar según el BCRA
Hace 12 horas
Crisis financiera: Rubinstein alertó que el dólar llegaría a $3.500 a fines de 2027
El exfuncionario advirtió que durante el año electoral habrá un aumento considerable del tipo de cambio, que podría más que duplicar su valor actual. "El tema es evitar la hiperinflación", lanzó.
Hace 12 horas
Crisis financiera: los ahorristas se llevaron más de U$S 3.000 millones en agosto
Los argentinos compraron U$S 3.366 millones en agosto, el mayor monto desde octubre de 2025 si se excluye julio, cuando la demanda estuvo atravesada por el efecto del Mundial. Ni las exportaciones del agro pudieron sostener semejante presión.
Hace 13 horas
Rubinstein dijo que “el dólar les quedó demasiado bajo”: ¿a qué precio debería llegar?
Tras la advertencia de que la economía llegará "lánguida" a las elecciones si no se corrige el tipo de cambio, abrimos el debate en el foro de los suscriptores.
Hace 14 horas
El Gobierno le pagó U$S 800 millones al FMI y cayeron las reservas
El Gobierno afrontó este viernes un pago de capital al organismo mientras avanza la tercera revisión del acuerdo. En 2027 se concentra una parte importante de los compromisos en dólares.
Hace 16 horas
Crisis financiera: Riesgo país superó los 600 puntos y se debate el futuro del dólar
Mientras los bonos argentinos volvieron a perder valor y el riesgo país se mantuvo por encima de los 600 puntos, JP Morgan sostiene que el cepo podría continuar hasta después de las elecciones de 2027. Gita Gopinath, ex número dos del FMI, reclama una mayor depreciación del peso y una acumulación más rápida de reservas.
Hace 21 horas
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.540
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
06:59 | 24/09/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.540
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
19:56 | 23/09/2026
El valor máximo del dólar el viernes
El techo de la banda cambiaria volverá a subir en las próximas jornadas y marcará el límite superior para el dólar mayorista. El mercado llega al viernes con mayor atención sobre el tipo de cambio por vencimientos financieros de fin de mes.
El valor máximo del dólar según el BCRA
07:05 | 23/09/2026
El dólar oficial cotizó estable y cerró en $ 1.535
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
06:45 | 22/09/2026
Sin movimientos, el dólar oficial cerró en $ 1.535
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:10 | 21/09/2026
El mercado empezó a presionar para subir el precio del dólar
El FMI va a presenciar una semana de tensión cambiaria, que alcanzará el pico el viernes, cuando se fije el valor oficial del dólar para liquidar el bono dólar link que vence a fin de mes. Este martes la Secretaría de Finanzas intentará hacer un canje para aflojar la presión. Hay dudas sobre la consistencia técnica del Presupuesto.
13:29 | 21/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial arranca la semana como la alternativa de menor precio frente al MEP, el blue y el cripto. Qué se necesita para comprarlo y cuáles son los pasos para operar.
Cómo comprar el dólar más barato hoy
07:32 | 21/09/2026
En una jornada estable, el dólar oficial cerró en $ 1.535
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.