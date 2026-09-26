Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre

Este sábado 26 de septiembre el mercado cambiario permanece inactivo, por lo que no hay operaciones y las cotizaciones se toman solo como referencia. Para el dólar blue, los valores indicados son $1540 para la compra y $1560 para la venta, con una variación de 0,00%. De este modo, la referencia del Blue se mantiene sin cambios en un día sin actividad.