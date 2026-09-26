A solo unas horas de su regreso de Nueva York, Javier Milei volverá a subirse al avión presidencial. En esta ocasión el destino será Francia, más precisamente París, donde se llevará a cabo la Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El líder de La Libertad Avanza viajará acompañado por 12 gobernadores, una buena parte de su gabinete y empresarios. Durante su estadía en "la ciudad de las luces", Milei tendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron, presidente francés, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei prepara su viaje a Francia junto a 12 gobernadores, donde se reunirá con Macron
El Presidente viajará a la Argentina Week que se desarrollará en Francia junto a 12 gobernadores, ministros y empresarios. Allí se reunirá con Emmanuel Macron, mandamás francés.
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Con la economía estallada, el gobierno acelera el ciberespionaje para el control social
La suba de la pobreza y la recesión profundizan el malestar social camino a las presidenciales 2027. En ese marco, el Ejecutivo creó un organismo que habilita el uso de IA para detectar presuntas amenazas a la seguridad. El caso testigo de la politóloga argentina perseguida tras ser identificada por "error" como activista en España.
Presidente Milei y ministro Mahiques
Hace 1 hora
Milei viaja a Francia esta semana
El presidente Javier Milei viajará esta semana a Francia para participar de la Argentina Week en Paris. Unos pocos días después de regresar de Nueva York, el mandamás argentino volverá a subirse a un avión para dejar el país: su destino será París, donde mantendrá una reunión bilateral con su par Emmanuel Macron.
Pero Milei no viajará solo, ya que según reveló TN, doce gobernadores ya confirmaron que acompañarán a París: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
En cuanto a los integrantes del gabinete de ministros, la comitiva también será mayor que la que viajó a Nueva York la semana que pasó. La secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, acompañarán a Milei a París.
Mientras que también habrían confirmado su presencia un grupo de empresarios: Patrick Pouyanné (Total), Horacio Marín (YPF), Marcelo Midlin (Pampa Energía), Margarita Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus), Gary Nagle (Glencore), Héctor Grisi (Santander), Martín Migoya (Globant), Claudio Descalzi (Eni) y Ahmed Al Jaber (ADNOC).
Hace 2 horas
Diputados comenzará a debatir el proyecto de la reciente malvinización de Milei
La semana que viene, la Cámara baja comenzará el tratamiento en comisiones del texto en el que el Presidente sobre las Islas Malvinas. La oposición denunció que el texto carece de control parlamentario y habilita la "persecución a opositores".
El proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", en el marco de la reciente malvinización del presidente Javier Milei, tiene fecha de comienzo para su tratamiento en las comisiones de Diputados. Este proyecto cuenta con rechazo de parte de la oposición, que denunció que habilita la "persecución a opositores" y carece de control parlamentario.
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Peter Thiel cree que Milei será reelecto: "100 años de declive"
El tecnomagnate opinó que Argentina tuvo “una historia complicada de lo que salió mal” y confió en que el Presidente renovará su mandato porque "no se puede volver atrás”.
El tecnomagnate Peter Thiel confió en que el presidente Javier Milei será reelecto el año que viene. Para el titular de Palantir, el país tuvo “una historia complicada de lo que salió mal” y anheló que Europa y Estados Unidos puedan evitar “100 años de declive”.
Hace 2 horas
Milei en la ONU: una política exterior atravesada por alianzas personales
El viaje de Javier Milei a la Asamblea General de la ONU volvió a mostrar su alineamiento con Estados Unidos e Israel, en medio de la guerra en Gaza y la estrategia de militarización regional impulsada por Donald Trump. El reclamo por Malvinas quedó en tensión con una agenda internacional marcada por las convicciones personales del Presidente.
La política exterior de un país es una política pública más. Hasta ahí había llegado la academia. Pero en Argentina habrá que dar un paso más para leer el momento actual donde la política externa se volvió un capricho o expresión del interés personal del líder del Gobierno. Esto fue, una vez más, el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, donde solo se reunió con Benjamín Netanyahu, un criminal de guerra con orden de captura internacional y primer ministro de un Gobierno acusado por el genocidio en Gaza; y donde se cruzó en un pasillo con Marco Rubio, halcón del Gobierno de Estados Unidos, un país en guerra y con una agenda de militarización para la región a la que Milei se pliega sin reparos. La defensa de la llamada causa Malvina, planteada por el presidente ante la Asamblea General de la ONU, parece ser una excepción. Pero esta no pasa de ser una declamación ya que todas las acciones del presidente van en sentido contrario. El resto fueron actos con pogo y premios a título personal sin pares a la vista.
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El Gobierno cree que habrá crisis hasta las elecciones y busca culpables en el PJ
Subió la pobreza, la inflación, el riesgo país, cayeron los bonos argentinos, se derrite la industria, el consumo se derrumba y a todo eso se le suma la crisis política con los propios (PRO y Bullrich) y los aliados. Semana crítica para el Gobierno. Alrededor de Milei creen que será así hasta 2027.
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Privatización de Aysa: la empresa rechazó el recurso y la justicia sostiene la cautelar
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La CGT convoca a más de 20 gremios para definir la continuidad del plan de lucha
La CGT se reúne nuevamente el próximo martes para definir cómo seguir tras las recientes marchas contra el Gobierno y la trunca negociación por el salario mínimo. Quiénes quieren realizar el quinto paro general contra Milei.
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Macri volvió a las recorridas y cruzó a Milei por el "déficit de baja calidad"
Desde Jujuy, el titular del PRO pidió inversión en infraestructura, "reglas claras" y tener "mejores equipos". A su tropa, le exigió "prepararse" para "gobernar en cada lugar".
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El análisis de Roberto Navarro: "Con esta crisis Milei pierde en primera vuelta"
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Sturzenegger tuvo que reconocer que es "inadmisible" el alza de la pobreza
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