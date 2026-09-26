Milei prepara su viaje a Francia junto a 12 gobernadores, donde se reunirá con Macron

El presidente Javier Milei viajará esta semana a Francia para participar de la Argentina Week en Paris. Unos pocos días después de regresar de Nueva York, el mandamás argentino volverá a subirse a un avión para dejar el país: su destino será París, donde mantendrá una reunión bilateral con su par Emmanuel Macron.

Pero Milei no viajará solo, ya que según reveló TN, doce gobernadores ya confirmaron que acompañarán a París: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En cuanto a los integrantes del gabinete de ministros, la comitiva también será mayor que la que viajó a Nueva York la semana que pasó. La secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, acompañarán a Milei a París.

Mientras que también habrían confirmado su presencia un grupo de empresarios: Patrick Pouyanné (Total), Horacio Marín (YPF), Marcelo Midlin (Pampa Energía), Margarita Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus), Gary Nagle (Glencore), Héctor Grisi (Santander), Martín Migoya (Globant), Claudio Descalzi (Eni) y Ahmed Al Jaber (ADNOC).