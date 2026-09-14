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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 14 de septiembre

ANSES: hoy cobran jubilados y pensionados con DNI 4, PUAM, AUH, AUE, Prenatal, SUAF y PNC con DNI 8 y 9. Montos y bono de $70.000.

14 de septiembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 14 de septiembre

ANSES confirmó el calendario de pagos para hoy, lunes 14 de septiembre de 2026, una jornada clave para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y otras prestaciones. Si te preguntás cuándo cobro, esta es la lista de quiénes tienen acreditación hoy según la terminación de su DNI.

La jornada incluye pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Prenatal, las asignaciones familiares del SUAF y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Los montos se acreditan automáticamente y el bono extraordinario de $70.000 alcanza a los haberes más bajos. A continuación, el detalle prestación por prestación.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 4.

  • Haber mínimo: $428.633
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total para la mínima: $498.633

PUAM

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 4 cobran hoy.

  • Haber PUAM: $342.873
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total: $412.873

AUH

La Asignación Universal por Hijo se acredita hoy para DNI terminado en 4.

  • Monto por hijo: ~$154.031 (se deposita el 80%, unos $123.225)
  • Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos, $149.425 con tres o más

AUE (Asignación por Embarazo)

Hoy cobran las beneficiarias con DNI terminado en 2.

Asignación Prenatal (SUAF)

Corresponde a DNI terminado en 4 y 5.

SUAF (Asignaciones familiares)

Los trabajadores registrados con DNI terminado en 4 cobran hoy.

PNC (Pensiones No Contributivas)

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 8 y 9.

  • Bono extraordinario: $70.000 (lo cobran completo)
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