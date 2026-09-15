PUAM de ANSES con aumento en octubre 2026: de cuánto es el próximo mes con bono y sin bono

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá un nuevo aumento en octubre de 2026, como consecuencia de la actualización mensual de las prestaciones previsionales.

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El incremento está determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación del 1,7%, según informó el INDEC. De acuerdo con el cálculo que surge de la fórmula de movilidad vigente, el ajuste efectivo que recibirán los beneficiarios será del 1,65%.

La actualización se aplicará automáticamente sobre los haberes. Sin embargo, el ingreso total de los titulares de la PUAM dependerá también de la decisión que tome el Gobierno sobre el bono extraordinario.

Cuánto cobra la PUAM de ANSES en octubre 2026 sin bono

Con la nueva actualización, la PUAM pasará a $348.530,28 en octubre de 2026, sin considerar ningún refuerzo adicional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor equivale al 80% de la jubilación mínima y, por ese motivo, se modifica cada vez que se actualizan los haberes previsionales.

En octubre, la jubilación mínima quedará en $435.662,86, según los valores estimados a partir de la movilidad correspondiente al mes.

Jubilados ANSES en octubre con aumento

Cuánto cobra la PUAM en octubre con bono

El ingreso será mayor si el Gobierno mantiene durante octubre el esquema de refuerzo extraordinario vigente en septiembre. Bajo ese supuesto, la PUAM con bono alcanzaría los $420.007,28 durante el próximo mes. De esta manera, los valores previstos son:

PUAM sin bono: $348.530,28.

$348.530,28. PUAM con refuerzo: $420.007,28.

Sin embargo, el segundo importe todavía no está confirmado. A diferencia del aumento por movilidad, el bono requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo.

La continuidad del refuerzo extraordinario es uno de los puntos que todavía resta definir para determinar cuánto cobrarán finalmente los titulares de la PUAM. Mientras que la actualización de los haberes se produce automáticamente por la fórmula de movilidad, el bono no se incorpora al haber mensual y debe ser establecido mediante una decisión del Gobierno.

Por ese motivo, los beneficiarios ya pueden calcular cuál será el monto base de la PUAM en octubre, pero deberán esperar la confirmación oficial para conocer el ingreso total del mes.

PUAM: cuánto se cobra en octubre

El mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024 vincula las actualizaciones mensuales de las prestaciones de ANSES con la inflación registrada dos meses antes. Para los pagos de octubre se toma como referencia el IPC de agosto. El INDEC informó una inflación del 1,7% mensual, mientras que en los primeros ocho meses del año los precios acumularon un incremento del 21,3%. En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 33,5%.

Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones de ANSES en octubre

La actualización también alcanzará al resto de las prestaciones previsionales. La jubilación mínima se ubicará en $435.662,86, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a $304.965,61. En el caso de la Pensión para Madres de Siete Hijos, el haber previsto será de $435.662,86.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $156.552,29 y la AUH por Discapacidad a $509.748,28.