PNC de ANSES con aumento en octubre 2026: de cuánto es el próximo mes con bono y sin bono

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026, como consecuencia de la actualización mensual de las prestaciones previsionales.

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El incremento se determina a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación del 1,7%, según informó el INDEC. De acuerdo con el cálculo que surge de la fórmula de movilidad vigente, el ajuste efectivo sobre los haberes será del 1,65%.

La actualización alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas. En el caso de las PNC, además, el ingreso final dependerá de la continuidad del bono extraordinario, que requiere una decisión específica del Gobierno.

Cuánto cobran las PNC de ANSES en octubre 2026

Con la nueva movilidad, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasarán a $304.965,61 en octubre de 2026, sin considerar ningún refuerzo extraordinario. Estas prestaciones equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio, por lo que se actualizan cada vez que aumenta la jubilación mínima.

Si se mantuviera el esquema de refuerzo utilizado durante septiembre, el monto final informado para estas prestaciones ascendería a $376.442,61. De esta manera, los valores previstos son:

PNC por invalidez o vejez sin bono: $304.965,61.

$304.965,61. PNC por invalidez o vejez con refuerzo: $376.442,61.

$376.442,61. PNC para Madres de Siete Hijos sin bono: $435.662,86.

$435.662,86. PNC para Madres de Siete Hijos con refuerzo: $507.139,86.

Los importes que incluyen el refuerzo son estimativos, ya que su continuidad en octubre todavía depende de una definición oficial.

Qué pasa con el bono de ANSES en octubre

La movilidad de las prestaciones se produce de manera automática a partir del dato de inflación. El caso del bono extraordinario es diferente, debido a que su continuidad y monto deben ser definidos expresamente por el Gobierno. Por lo tanto, el aumento de las PNC para octubre está determinado por la fórmula de movilidad, pero el ingreso total de los beneficiarios todavía dependerá de lo que ocurra con el refuerzo.

Hasta el momento, no está confirmado que el Gobierno mantenga en octubre el esquema de bono aplicado durante septiembre.

Cuánto aumenta se cobra de aumento PNC

Por qué aumentan las PNC en octubre

La actualización de las prestaciones de ANSES se encuentra determinada por el Decreto 274/2024, que establece un mecanismo de movilidad mensual vinculado con la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el dato de agosto es el utilizado para determinar los haberes correspondientes a octubre.

El INDEC informó que la inflación fue del 1,7% mensual en agosto. Además, el IPC acumuló una suba del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026 y del 33,5% en los últimos 12 meses.

ANSES: cuándo se paga de PNC

Cuánto cobran la PUAM y la jubilación mínima en octubre

El mismo mecanismo también actualizará el resto de las prestaciones previsionales. La jubilación mínima se ubicará en $435.662,86 antes del bono, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.530,28. En caso de mantenerse el esquema de refuerzo considerado para septiembre, la jubilación mínima alcanzaría los $505.662,86.

La PUAM, por su parte, tendría un ingreso total de $420.007,28 bajo el escenario de continuidad del complemento.

Así, los beneficiarios de ANSES tendrán asegurado en octubre el aumento derivado de la movilidad, mientras que el monto definitivo que cobrarán quienes reciben PNC dependerá de la decisión oficial sobre el bono extraordinario.