AUH con Discapacidad de ANSES con aumento en octubre 2026: de cuánto es el próximo mes

La Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá un nuevo aumento en octubre de 2026, como consecuencia de la actualización mensual de las prestaciones.

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El incremento se determina a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. El INDEC informó que la inflación fue del 1,7% mensual, mientras que acumuló un 21,3% durante los primeros ocho meses del año y un 33,5% en la comparación interanual.

De acuerdo con el cálculo que surge de la fórmula de movilidad vigente, el ajuste efectivo de los haberes será del 1,65%. La actualización se aplica de manera automática y alcanza tanto a prestaciones previsionales como a asignaciones familiares.

Cuánto será la AUH con Discapacidad en octubre 2026

Con la nueva actualización, la AUH con Discapacidad tendrá un valor de $509.748,28 en octubre de 2026. Este importe corresponde al valor total de la asignación. Al igual que en la AUH tradicional, ANSES abona mensualmente una parte de la prestación y retiene el porcentaje restante, que puede recuperarse posteriormente mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.

La AUH convencional, en tanto, ascenderá a $156.552,29 por hijo a partir de octubre.

AUH ANSES: cuánto se paga en octubre.

Por qué aumenta la AUH con Discapacidad en octubre

La actualización se explica por el mecanismo de movilidad establecido a través del Decreto 274/2024, que vincula los aumentos mensuales de las prestaciones con la inflación registrada dos meses antes.

Por este motivo, el IPC de agosto es el que se toma como referencia para determinar los nuevos valores correspondientes a octubre. El aumento se produce automáticamente a partir del dato oficial de inflación y no requiere un decreto adicional del Poder Ejecutivo para su aplicación.

Qué otras prestaciones de ANSES aumentan en octubre 2026

La movilidad también modificará los montos de las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES. La jubilación mínima pasará a $435.662,86, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $348.530,28.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $304.965,61 y la Pensión para Madres de Siete Hijos llegará a $435.662,86.

En estos casos, los ingresos podrían ser mayores si el Gobierno mantiene el esquema de bono extraordinario. A diferencia de la movilidad, la continuidad de ese refuerzo requiere una decisión específica y todavía no estaba confirmada para octubre.

Cuánto aumenta la AUH en octubre

El nuevo ajuste también llevará el valor total de la AUH a $156.552,29, mientras que la prestación por discapacidad llegará a $509.748,28. La actualización de octubre se conoce luego de que el INDEC informara una inflación del 1,7% en agosto, por debajo del 2,1% registrado en julio.

Así, los titulares de la AUH con Discapacidad comenzarán octubre con un nuevo valor de la prestación, determinado por el mecanismo de movilidad mensual que utiliza la evolución de los precios como referencia.