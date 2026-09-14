Aumento para AUH de ANSES en octubre 2026: los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre de 2026 un aumento del 1,7% en sus prestaciones. La actualización impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.

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El incremento toma como referencia la inflación de agosto, que fue del 1,7%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El mecanismo de movilidad vigente establece que los haberes previsionales y asignaciones se actualicen todos los meses de acuerdo con la evolución de los precios registrada dos meses antes.

Con el nuevo ajuste, también cambiará el monto que reciben efectivamente los beneficiarios de la AUH, debido a que ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cuánto cobra la AUH de ANSES en octubre 2026

A partir de octubre, el valor total de la Asignación Universal por Hijo será de $156.648,54 por cada menor a cargo. Sin embargo, ese no es el importe que se deposita mensualmente. ANSES paga directamente el 80%, equivalente a $125.318,83, mientras que los $31.329,71 restantes quedan retenidos.

De esta manera, los nuevos montos quedan establecidos de la siguiente forma:

AUH: $156.648,54 en total; pago mensual de $125.318,83 y retención de $31.329,71.

$156.648,54 en total; pago mensual de $125.318,83 y retención de $31.329,71. Asignación por Embarazo (AUE): $156.648,54; se cobran $125.318,83 y se retienen $31.329,71.

$156.648,54; se cobran $125.318,83 y se retienen $31.329,71. AUH por Discapacidad: $509.554,56 en total; pago directo de $407.643,65 y retención de $101.910,91.

$509.554,56 en total; pago directo de $407.643,65 y retención de $101.910,91. Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer tramo): $78.145,48.

$78.145,48. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $244.536,77.

En el caso de las asignaciones familiares del SUAF, los importes se pagan de manera completa y no se aplica la retención mensual del 20% prevista para la AUH.

Aumentos confirmados ANSES en septiembre

ANSES: qué pasa con el 20% retenido de la AUH

ANSES retiene todos los meses el 20% de la Asignación Universal por Hijo. Para recuperar ese dinero acumulado, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH. El trámite permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el calendario obligatorio de vacunación y la asistencia escolar de los menores. Una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación correspondiente, ANSES habilita el pago del porcentaje acumulado durante el período.

Por qué aumenta la AUH en octubre

El incremento del 1,7% responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que determina actualizaciones mensuales de las prestaciones tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. En consecuencia, para establecer los haberes de octubre se utiliza el IPC correspondiente a agosto, que registró una variación mensual del 1,7%.

El mismo porcentaje se aplica a las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones alcanzadas por el esquema de movilidad.

Cuánto aumenta la AUH

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES en octubre 2026

Con el aumento, la jubilación mínima se ubicará en $435.920,06. Si se ratifica la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzará los $505.920,06. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima, será de $348.736,04. Con un eventual bono completo de $70.000, llegaría a $418.736,04.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, equivalentes al 70% del haber mínimo, subirán a $305.144,04. En caso de continuar el refuerzo, el total ascendería a $375.144,04. Las PNC para Madres de Siete Hijos, por su parte, equivalen a la jubilación mínima y se ubicarán en $435.920,06, antes de considerar el eventual bono.

Cuándo cobra la AUH en octubre 2026

El calendario de pagos de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo se organiza según la terminación del DNI y comenzará el jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 0 cobran el 8 de octubre y los finalizados en 1, el viernes 9.

DNI terminados en 2, se paga el martes 13

DNI terminados en 3, se paga el miércoles 14

DNI terminados en 4, se paga el jueves 15

DNI terminados en 5, se paga el viernes 16

Los pagos se reanudarán el lunes 19 para los DNI terminados en 6, seguirán el martes 20 para los finalizados en 7 y el miércoles 21 para los terminados en 8. Finalmente, los DNI terminados en 9 cobrarán el jueves 22 de octubre.