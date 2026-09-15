El debate alrededor del futuro del sistema electoral sumó un nuevo capítulo a partir del análisis sobre la viabilidad parlamentaria que tiene la Casa Rosada para avanzar contra las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la pantalla de A24, el conductor Eduardo Feinmann y la periodista Mariel Di Lenarda explicaron la estrategia del oficialismo y las severas dificultades numéricas que enfrenta en la Cámara alta.

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Según explicaron durante la emisión televisiva, la intención de máxima del Poder Ejecutivo es la derogación lisa y llana del esquema de primarias, aunque también evalúan la alternativa de impulsar una suspensión. Para cualquiera de los dos caminos institucionales resulta indispensable la sanción de una ley especial en el Congreso, una discusión que comienza a tratarse en el Senado con un panorama complejo para las pretensiones oficiales.

Durante el intercambio al aire, los periodistas remarcaron que el número para aprobar la iniciativa no está garantizado. Feinmann consultó de manera directa sobre la situación parlamentaria y la panelista Di Lenarda fue categórica sobre el conteo provisorio: "Hoy no están los votos". La afirmación fue ratificada de inmediato por el conductor, quien señaló que en las propias filas gubernamentales reconocen idéntico escenario.

El mapa de los gobernadores: respaldos, rechazos e indefinición

El análisis de la situación en las provincias exhibió una marcada división territorial. Feinmann detalló que el grupo de mandatarios dispuestos a alinearse con la postura oficialista y respaldar la eliminación de las primarias está integrado por Gustavo Valdés, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres. Sobre el caso del gobernador entrerriano, recordaron declaraciones recientes en el ámbito radial donde ratificó su acompañamiento a la iniciativa.

Por el contrario, el bloque de gobernadores que se posiciona en contra de derogar las PASO reúne a Martín Llaryora, Gustavo Melella, Sergio Ziliotto, Axel Kicillof, Rodolfo Suárez, Osvaldo Jaldo, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela. Esta resistencia bloquea de momento la mayoría necesaria para que el oficialismo pueda avanzar de forma unilateral.

Frente a esta polarización entre los distritos, el desenlace de la pulseada parlamentaria quedó atado a la decisión de los mandatarios provinciales que aún permanecen indecisos. Hacia ese sector apunta la estrategia gubernamental con el objetivo de negociar voluntades y conseguir el número indispensable para suspender o eliminar definitivamente las PASO.