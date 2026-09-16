Feinmann cuestionó a un funcionario de Milei y criticó en vivo al gobierno: "La gente..."

Eduardo Feinmann tuvo como invitado de su más reciente programa en A24 a Federico Furiase, secretario de Finanzas de Javier Milei y Luis Caputo, para hablar acerca de la situación económica de la Argentina y cómo viene el rumbo, según él, de la gestión del presidente en ese ámbito.

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En ese contexto, se refieron a cómo vive la clase media la pérdida del poder adquisitivo y de cómo muchos tuvieron que endeudarse para poder satisfacer necesidades básicas. "Usted dice nosotros somos un equipo. ¿Qué le dice a la gente de a pie que no llega a fin de mes?", disparó tajante el periodista, dando lugar a un acalorado intercambio.

Federico Furiase junto a Luis Caputo.

Eduardo Feinmann criticó la gestión de Milei en la cara de un funcionario

"Hay que ser muy cuidadoso con eso, (le diría) que estamos en el camino correcto. El camino correcto es: no hay que tomar atajos, hay que mantener la estabilidad macroeconómica. Comparate con lo que pasaba en diciembre de 2023: en diciembre de 2023 ibas a sacar un crédito y los bancos no le daban crédito al sector privado, le daban al sector público; cobrabas y la plata te quemaba, porque al otro día no sabías dónde iba a estar el dólar y la inflación se estaba acelerando, con lo cual tenías que comprar bienes de más", sostuvo Furiase, quien añadió: "Hoy te puedes comprar una casa con crédito. Tenés mucha más previsibilidad en tu patrón de consumo porque las variables macroeconómicas están ordenadas".

Fue allí donde Feinmann lo detuvo en su relato con un hecho más que contundente: "Pero la gente se endeuda para comer". Esto tomó por sorpresa al secretario, quien lo desmintió: "No, la gente no se tiene que endeudar para comer. La gente se endeuda hoy para comprarse una casa, para comprarse un auto". Seguido a ello, acusó: "Somos conscientes, dado la herencia que recibimos, que todavía no somos Suecia. Todavía falta mucho, pero este es el camino. Y el camino es muy bueno para Argentina".

Finalmente, este aseveró: "Estamos mucho mejor que diciembre 2023. Obviamente hay sectores y hay familias que la están pasando mal, pero van a estar mucho mejor y eso es donde hay que mantener el foco".



