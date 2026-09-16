El Gobierno acelera negociaciones con gobernadores: cuáles fueron los últimos tres pactos

Con una maratónica serie de reuniones en Casa Rosada, el Gobierno de Javier Milei buscará el apoyo de siete gobernadores al polémico Presupuesto 2027 presentado hace pocas horas, que aumentará el ajuste en obra pública, jubilaciones y partidas para discapacidad. También pedirán mayor respaldo para la eliminación de las PASO, para lo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya concedió distintos pedidos a varias provincias en los últimos días.

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Santilli recibirá este miércoles desde las 15 en la Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Luego, el jueves por la mañana, el jefe de Gabinete recibirá junto al ministro de Economía, Luis Caputo, al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y pasado el mediodía hará lo mismo con Leandro Zdero (Chaco) y, por la tarde, se reunirá con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Según indicaron desde el Gobierno, el temario de las reuniones girará en torno al Presupuesto 2027, que el oficialismo giró este martes a la Cámara de Diputados, y la Reforma Electoral, que está estancada en el Senado, pero que Santilli quiere revivir a fuerza de concesiones.

Si bien en las últimas semanas pasaron por su despacho distintos gobernadores, hubo tres casos recientes que muestran el modus operandi del jefe de Gabinete, que llegó como hábil negociador tras la salida de Manuel Adorni para aceitar la relación con las provincias.

Rutas, votos y PASO

Uno de ellos es el caso del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, a quien el Poder Ejecutivo Nacional traspasó 165 kilómetros de varias rutas nacionales, dos pasos internacionales y la finalización de la Circunvalación de la RN40 en Villa La Angostura.

A Figueroa, que ya dio su apoyo a una posible eliminación de las PASO, también se le garantizó la continuación del régimen de Zona Fría, sin cambios, para la provincia.

Un caso similar es el del mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, que recibió de manos de Nación las rutas nacionales 22 y 151 y el servicio del Tren del Valle. Apenas un día después, el rionegrino mostró públicamente su apoyo a la reforma política libertaria.

"Estoy de acuerdo con eliminación. Creo que no hay por qué obligar a todos los argentinos a elegir por un candidato a presidente, a senador, a diputado nacional", dijo tras el anuncio de Casa Rosada.

Por su lado, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los gobernadores peronistas que más se alineó al Gobierno como en la Ley Bases, el Financiamiento Universitario o el último Presupuesto, fue el primero de los mandatarios en anunciar que no desdoblará las elecciones 2027.

En un guiño a la prédica de Milei, Jalil explicó que su decisión obedece a "darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños". Su anuncio se dio apenas pocos días después de ser recibido en Casa Rosada por Santilli, que con la reunión de esta tarde ya se habrá reunido más de cinco veces desde que se convirtió funcionario.

En este contexto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) metió presión la semana pasada al dictar un documento en el que pidió que cualquier reforma electoral tenga en cuenta los "estándares internacionales" y que se realice "antes del inicio del año electoral". Este también sería otro de los motivos que impulsaron a que el oficialismo tenga un raid de reuniones con siete gobernadores en 24 horas.