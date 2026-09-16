Kicillof: “Tenemos la misión de terminar con el experimento de la ultra derecha en la Argentina”

En el acto homenaje a las víctimas de la Noche de los Lápices, a 50 años de lo sucedido, el gobernador Axel Kicillof pidió “terminar con el experimento de la ultra derecha en la Argentina”. “Nos espera algo fundamental y es que hay elecciones dentro de poquito, y tenemos la misión de terminar con el experimento de la ultra derecha en la Argentina, en memoria de los 30 mil que están presentes”, dijo el mandatario.

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Del acto participaron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y el intendente de la ciudad, Julio Alak, entre otros dirigentes y funcionarios presentes. “Son actos difíciles porque nos lleva un sentimiento de congoja, de opresión y que tiene que ver con recordar a quienes fueron víctimas de una sangrienta dictadura militar”, recordó Kicillof y agregó: “Usar la historia para decir que se repite es una mirada simplista y aveces injusta, pero yo creo que hoy estamos reunidos para recordar a pibes, pibas que lucharon en inferioridad de condiciones contra una dictadura cívico militar”.

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El dirigente también explicó que una de las modalidades de las políticas de derecha “es trabajar con el miedo, con el olvido, con discursos y lo que es la batalla cultural como dicen ahora”. Y señaló: “Cada año que pasa, renovamos el compromiso y honramos las luchas...Creo que la derecha internacional pensó que a esta altura nosotros nos habíamos desmotivado y no, acá estamos”.

Además, el mandatario provincial recordó que durante su primer mandato reglamentó la ley 14.735 del boleto estudiantil. “Hoy hay 323 mil beneficiarios en provincia de Buenos Aires por la ley del boleto estudiantil, es un elemento importante y forma parte de una batería de política. El Estado fue el que los desapreció y asesinó porque en eso estuvo la policía de la provincia de Buenos Aires, y ahora lo usamos para lo contrario, para acompañar y consagrar derechos. Esas luchas son nuestras luchas”.

Por su parte, el intendente Julio Alak, dio un breve discurso pero con un fuerte mensaje político: “¿Qué sería de la política nacional sino tuviéramos la conducción política de Axel?”, dijo entre aplausos y agregó: “¿En dónde tendríamos que ir a depositar los sueños?”. El dirigente forma parte del Movimiento Derecho al Futuro y de la mesa política de dicho espacio.

Finalmente, Estela de Carlotto, pidió seguir “luchando” y “sin violencia”. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recordó que los jóvenes asesinados durante la Noche de los Lápices “querían un país mejor y eso les costó la vida. Yo les digo, los que luchamos tenemos su presencia presente que nos dicen: ‘Seguí, que nos hace falta’”. “La patria nos necesita, sigan luchando”, cerró.