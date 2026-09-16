Qué fue "La Noche de los Lápices": qué pasó el 16 de septiembre de 1976 en Argentina

Cada 16 de septiembre, la Argentina conmemora uno de los crímenes más dolorosos cometidos por la última dictadura cívico-militar: la "Noche de los Lápices". En 1976, diez estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados por reclamar el Boleto Estudiantil y militar en agrupaciones políticas, seis de ellos siguen desaparecidos, pero cuatro sobrevivieron. Hoy, 50 años después, la fecha se mantiene como bandera en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

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Qué pasó el 16 de septiembre de 1976

Entre el 9 y el 21 de septiembre de 1976, comandos militares y policiales secuestraron a diez estudiantes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de la Juventud Guevarista, de entre 16 y 18 años.

Seis de ellos, Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro todavía se encuentran desaparecidos. Mientras que Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler sobrevivieron a las torturas en centros clandestinos de detención, y con el tiempo se convirtieron en testigos clave en los juicios de lesa humanidad.

Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro todavía se encuentran desaparecidos

La mayoría de los estudiantes militaba en la UES, agrupación que un año antes había impulsado ante el Ministerio de Obras Públicas un reclamo por el Boleto Estudiantil, un derecho destinado a abaratar el costo del transporte en un contexto de crisis económica que afectaba especialmente a los sectores trabajadores. Ese pedido, sumado a su militancia política, fue utilizado por el régimen para catalogarlos como "enemigos internos" y justificar su persecución.

Emilce Moler, es una de las cuatro sobrevivientes que fue secuestrada de su casa a los 17 años y permaneció desaparecida durante casi tres años, entre centros clandestinos y la cárcel de Devoto. En diálogo con El Destape, la mujer sostuvo que, en medio del uso de la palabra "libertad", es clave recordar lo que es vivir bajo el terrorismo de Estado. "El pasado no pasó y de eso tenemos que hablar", advirtió.

Además, señaló que, si bien Argentina logró juzgar a parte de los responsables de crímenes de lesa humanidad, algunos de los juicios todavía están en proceso y es clave mantener la memoria: “Tenemos que lograr que ese pasado se resignifique en el presente y construya futuros horizontes”.

¿Por qué la Noche de los Lápices se conmemora el 16 de septiembre?

La fecha del 16 de septiembre se eligió como día de conmemoración porque esa noche de 1976 tuvo lugar el operativo más numeroso: la policía bonaerense, comandada por Ramón Camps, y el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército irrumpieron en las casas de varios estudiantes de la Escuela Normal Nº 3 y del Colegio de Bellas Artes de La Plata, y se llevaron a la mayor parte de las víctimas.

En 1998, mediante la Ley 12.030, que modificó la Ley 10.671 de 1987, la Legislatura bonaerense estableció ese día como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, con el objetivo de que cada año las escuelas reflexionen sobre democracia y derechos humanos. Hoy, la fecha es un recordatorio de que los lápices siguen escribiendo.