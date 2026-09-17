Milei y Caputo se quedan sin empuje y corre riesgo el flujo de dólares

La economía argentina empezará a sentir el impacto de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que inició este miércoles el sendero de suba de tasas de interés del dólar a través de dos canales de transmisión: el endurecimiento de las condiciones financieras para la colocación de deuda pública y privada y el deterioro de del valor de las exportaciones primarias argentinas.

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Este cambio del contexto internacional pone a la administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en una relación de debilidad frente a la necesidad de obtener financiamiento local e internacional por no menos de 34.000 millones de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.

Una suba del costo del financiamiento que actúa cerrando el acceso al mercado a economías consideradas de alto riesgo como Argentina y una caída del saldo comercial construído en buena parte a partir de los precios récord de alimentos y energía van configurando el escenario para encarar el año electoral.

La Reserva Federal subió la tasa de política monetaria 25 puntos por primera vez desde 2023, al rango de 3,75% a 4%, marcando un giro respecto al ciclo de recortes que había arrancado en 2024 y anticipando que puede haber una nueva suba antes de fin de año.

Esa decisión busca reducir el nivel de actividad económica para revertir el proceso inflacionario, que en buena medida está impulsado por la derrota de la administración de Donald Trump es su decisión de atacar junto a Israel a Irán, lo que disparó el precio del petróleo por arriba de los 100 dólares el barril desde febrero pasado.

Trump impulsó la candidatura de Kevin Warsh para presidir la FED con el compromiso de que iba a llevar adelante una baja de la tasa de interés de referencia pero la persistente presión inflacionaria obligó a cambiar la estrategia.

Esa suba de tasa suele actuar atrayendo capitales desde los países periféricos para invertir en activos financieros de Estados Unidos, lo que genera inestabilidad cambiaria y eleva la tasa de referencia para la colocación de deuda tanto de los estados nacionales, como los subnacionales y empresas privadas que busquen financiamiento internacional.

Además, el dólar fortalecido suele provocar una caída de los precios de los commodities y afecta especialmente a países como Argentina que se beneficiaron en los últimos años de saldos comerciales extraordinarios por el valor de las exportaciones primarias, petróleo, minerales y granos.

“Cualquier inversor que estuviera pensando en invertir fondos en economías emergentes como Argentina es probable que ahora decida invertir en Estados Unidos”, señaló el titular de la consultora Vectorial, Haroldo Montagu.

“Es una mala noticia para el programa económico de Milei porque en la medida que fluyan hacia EE.UU y el dólar se fortalezca, en un esquema cambiario de apreciación del peso, y el presupuesto proyecta que va a seguir el próximo año, va a costar mucho más sostener esa apreciación”, agregó Montagu.

La apreciación del peso se sostiene en el carry trade, la estrategia de vender dólares y colocarlos en tasa de interés en pesos con la seguridad de recomprar más dólares al final del proceso.

Pablo Moldovan, director de CP Consultores, señaló que "la suba de tasas expresa un escenario internacional más complejo. A los conflictos geopoliticos se suman ahora mayores presiones inflacionarias a nivel global y un mayor riesgo financiero. Para las empresas y provincias que se venían financiando en el exterior esto va a significar un mayor costo del credito, que puede desalentar flujos de deuda que vienen siendo fundamentales para la estabilidad del dolar".

Los dólares que se liquidan en el mercado de cambio se originan en el proceso de endeudamiento de las empresas, tanto en el mercado local como internacional, y de las provincias fundamentalmente en el exterior que ahora o se les cierra la posibilidad de acceder a financiamiento o se les encarece, lo que obligará a un premio de tasa en pesos mayor.

Milei, en una conversación con medios afines este miércoles, insistió en que “en ningún momento nos interesaba salir al mercado de capitales” por lo que no se expresó preocupado por la suba de tasas.

Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto 2027 está el pedido al Congreso para que autorice “operaciones de crédito público por hasta u$s 36.000 millones en moneda y jurisdicción extranjera”.

El economista ex director del BCRA, Jorge Carrera, afirmó que “si Milei creía que era prohibitivo tomar deuda a 9% ahora le va a costar más”. Señaló que esta decisión de la Fed “eleva al costo de endeudamiento del Gobierno y de otros agentes, tantos de empresas como de provincias”.

“La suba de tasas de la Fed no es el único evento que está generando volatilidad en el mundo, hay simultáneamente un incremento en la desconfianza a largo plazo por la situación fiscal de los países desarrollados y es difícil pensar que en este contexto los inversores piensen en destinos exóticos como Argentina”, agregó Carrera.

El analista financiero Christian Buteler consideró que “nadie cree” el discurso de Milei sobre que no necesitan emitir en los mercados internacionales. “Argentina necesita de ese financiamiento internacional el año próximo y en estas condiciones, en un mercado que se sigue complicando con la FED subiendo la tasa, es un problema”, advirtió.

Buteler también señaló que si el mayor rendimiento de las inversiones en Estados Unidos genera un freno en la economía internacional “le agregás además del problema financiero el impacto sobre la economía real, porque va a provocar seguramente una baja en el precio de los commodities que es la principal fuente de ingresos” del país.

Martín Kalos, director de Epyca, advirtió sobre el sobrecosto de endeudamiento que enfrentarán las provincias y las empresas que tengan que salir a refinanciar vencimientos el próximo año y en especial el Gobierno nacional, para completar el programa financiero de 2027.