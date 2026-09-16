Milei se reservó 300.000 millones de pesos para repartir en ATN durante el año electoral

¿El plan platita de la administración Milei será la distribución discrecional de ATN durante el año electoral? Las transferencias de capital, es decir, la inversión pública sigue a la baja con una proyección de 5200 millones de pesos menos que lo estimado en el Presupuesto de este año. ¿Cómo fortalecerá el Gobierno sus alianzas electorales? En los primeros ocho meses del año, 14 provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional por 151.000 millones de pesos (Oficina de Presupuesto del Congreso). Para 2027, la administración nacional se reservó un total de 300.994 millones de pesos para repartir de manera discrecional en el contexto electoral 2027. De todas maneras, podría haber una suerte de ajuste disciplinador encubierto detrás del uso (y abuso) de los ATN.

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La administración Milei utiliza el Presupuesto como un instrumento de disciplinamiento y, al mismo tiempo, premiación. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, se observa que el gasto que más bajó fue el integrado por las Transferencias corrientes a Provincias, con una caída del 86,6%. Este componente representaba el 5,7% del gasto primario en 2023.

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Otro ejemplo es el recorte de la obra pública. De acuerdo al Mensaje del Presupuesto 2027, sobre una cartera de 2339 obras recibidas por el Estado nacional, se dispuso la baja de 1683 casos desde el inicio de la gestión, al tiempo que 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a las respectivas provincias y municipios.

“Las transferencias a provincias y municipios se mantienen durante todo el período entre las partidas con mayores disminuciones, pasando de una caída del 87,6% en enero a una del 86,6% en agosto. Esto pone de manifiesto una decisión concreta de lograr una reducción significativa desde el primer momento de gestión”, indicaron desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Sin embargo, el Gobierno se reservó una caja para uso discrecional de acuerdo a sus necesidades políticas: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En los primeros 8 meses del año se repartieron 151.400 millones de pesos bajo este concepto. Las provincias alcanzadas fueron las siguientes:

Misiones (20.000 millones)





Entre Ríos (15.000 millones)





Mendoza (14.000 millones)





Corrientes (14.000 millones)





Neuquén (12.000 millones)





Catamarca (11.500 millones)





Salta (11.000 millones)





Chaco (10.000 millones)





San Juan (10.000 millones)





Jujuy (10.000 millones)





Santa Fe (8000 millones)





Chubut (6500 millones)





Córdoba (5000 millones)





Santa Cruz (4000 millones)

De acuerdo a un análisis realizado por la diputada Julia Strada (UP), en lo que va de septiembre el Gobierno Nacional giró otros 26.000 millones de pesos de ATN para Misiones, Catamarca, Salta, Jujuy y La Pampa. Esto llevaría el total de recursos distribuidos (todavía resta la mitad del mes) a los 177.000 millones de pesos.

¿De cuánto es la caja para 2027?

En el contexto electoral, la administración Milei se reservó 300.994 millones de pesos para la distribución de ATN. Esto serían aproximadamente 150.000 millones de pesos más que los distribuidos durante los primeros 8 meses del año; recursos suficientes como para afianzar alianzas electoras de emergencia en distritos seleccionados.

Pero no todo es tan claro como parece. De acuerdo al Presupuesto vigente para 2026, el crédito asignado a la categoría ATN ascendía a los 578.451 millones de pesos. La matemática indica que para 2027 son 278.000 millones de pesos menos. Desde ese punto de vista, sería una suerte de ajuste, a menos que el Gobierno haya abultado adrede el Presupuesto 2026. Pero para la administración nacional funciona otra aritmética.

Los ATN son fondos con asignación específica. Esto quiere decir que si el Gobierno no los utilizó en un año, quedan dentro de la cuenta dedicada a los aportes del tesoro para ser utilizados en el ejercicio siguiente, salvo que la Ley de Presupuesto dijese lo contrario (que no parece ser el caso). Por lo tanto, la billetera para 2027 podría ser muy superior a los 300.994 millones escritos en las planillas de la ley de leyes.