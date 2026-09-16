"Que la bronca cobre forma": la izquierda llama a recuperar la calle contra Milei y su crisis económica

Movilizados por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), distintos sectores participarán este sábado desde las 15.30 de la "Marcha de la Bronca", que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) irá del Congreso a Plaza de Mayo, pero que contará con puntos de encuentro en las principales ciudades de la Argentina.

{{{htmlAmp}}}

La convocatoria es amplia porque el Gobierno tiene un sinfín de frentes abiertos: libra una guerra simultánea contra las universidades, los jubilados, las personas con discapacidad y todos los que sufren las consecuencias de la crisis económica, como los endeudados a los que abandona mientras los acusa de formar parte de un "acuerdo entre partes". El objetivo de la izquierda es sintetizar en una palabra el sufrimiento y la lucha de todos estos sectores.

"El dato del momento es la bronca que existe en el pueblo argentino. Bronca por los bajos salarios, bronca por el endeudamiento a tasas usureras, por la caída de los puestos de trabajo, por el aumento de los servicios, por todo", explicó en diálogo con El Destape el dirigente del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano, quien recordó que esa "bronca" se "puso de manifiesto" en agosto, "cuando hubo una marcha tan masiva que obligó al Gobierno a recular en la extranjerización de tierras".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Nosotros pensamos que el problema es que esa bronca, que está muy instalada y que las encuestas de alguna manera registran, no se está traduciendo todavía en una lucha callejera como debería existir", continuó Solano y agregó que su intención es que "la bronca cobre forma de una protesta, de una acción de lucha y no que quede solo en un sentimiento individual".

En la misma línea opinó el diputado nacional del FIT-U y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Nicolás del Caño. El legislador explicó que desde su espacio observaron cómo creció el "repudio contra el Gobierno" y el "malestar" en el último tiempo. "La vida se está haciendo insoportable y, por eso, pensamos que toda esa disposición a enfrentar esta situación tenía que expresarse en una movilización, en una manifestación que uniera todas esas broncas", continuó.

Todas "esas broncas", pronosticó el diputado, se verán representadas en el amplio espectro de convocantes. "Esta movilización fue creciendo día a día. Tenemos muchísimas ciudades de muchísimas provincias del país. Son centenares de organizaciones que han adherido, de movimientos sociales, del movimiento socioambiental, del movimiento de lucha de las mujeres, del movimiento estudiantil, de los sectores universitarios, el complejo científico tecnológico, partidos políticos", aseguró en diálogo con este portal y destacó que también estará representado el sector de las personas con discapacidad.

Además, el referente del PTS le envió un mensaje a las centrales sindicales, a las que acusó de estar incurriendo en un estado de "pasividad" y les exigió: "Hay que unir a todas las peleas, a todas las luchas que se están dando, a todos los sectores que tienen bronca para derrotarlo hoy y que no siga avanzando, no siga destruyendo el salario, las jubilaciones, que paremos el saqueo inmediatamente y la entrega de nuestros bienes comunes naturales".

La "Marcha de la Bronca", de los '70 hasta hoy: la convocatoria de artistas

El nombre de la movilización no es casual: hace referencia a la canción estrenada en 1970 por Pedro y Pablo, en la que la banda integrada por Miguel Cantilo y Jorge Durietz denunció la represión de la época. Más de medio siglo después, el propio Cantilo fue uno de los artistas que convocó a movilizarse contra el gobierno de Milei.

"Es el título de una canción que escribí hace 57 años, en la cual al terminar decía: 'Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en V, que en ese tiempo significaba la paz. Me uno, adhiero a esta Marcha de la Bronca plurisectorial con la esperanza de que podamos todos juntos, la unión y la fuerza, lograr mejor tratamiento para las mayorías en la Argentina", aseguró en un video compartido por la organización de la marcha.

La convocatoria recibió otras adhesiones del espectro artístico, como la actriz Mirtha Busnelli, el actor Carlos Belloso y las bandas de rock Bersuit Vergarabat y Los Gardelitos. "El 19 de septiembre, "Marcha de la Bronca" para expresar el descontento que muchos de nosotros tenemos con este gobierno. Para todos los que estamos podridos", exclamó en un recital reciente el cantante de Los Gardelitos, Eli Suárez, quien también hizo referencia a la canción "Estamos podridos", de su autoría.

Mientras el presidente Javier Milei comparte imágenes creadas con inteligencia artificial para negar la caída del consumo, la crisis real en las calles hace que todas las semanas un conflicto nuevo le explote en la cara al Gobierno. La "bronca" por la cual se marchará el sábado es solamente una expresión de esa innegable realidad.