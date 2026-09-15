Un estudio reveló una alarmante cifra de sobreendeudados en provincia de Buenos Aires

El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia, Walter Martello, presentó un documento de trabajo sobre el endeudamiento de los hogares bonaerenses. El informe reúne la información pública verificable a septiembre de 2026, y se ordena municipio por municipio. El mismo detalla el crecimiento exponencial de las personas en mora que, hasta el momento, parece no tener techo.

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El dirigente del Frente Renovador explicó que “cuando se miran los números municipio por municipio, aparece el problema real: hay distritos del conurbano donde el sistema de crédito dejó de funcionar como herramienta y pasó a funcionar como trampa”. Y agregó: “Esa foto es la que necesitamos para poder intervenir a tiempo”.

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El relevamiento ubica en lo alto del ranking a José C. Paz (32,86% de mora monetaria), Presidente Perón (32,73%), Florencio Varela (32,48%), Malvinas Argentinas (31,34%) y San Vicente (29,92%), seguidos por Ezeiza, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría y Berazategui.

La Plata, con 15,61%, marca el valor más bajo entre los distritos con dato recuperado. La brecha entre los extremos del mapa supera los diecisiete puntos porcentuales dentro de un mismo territorio, con las mismas reglas y el mismo sistema financiero.

El defensor adjunto también trabajó con un informe complementario de Eunomia, construido con información del Banco Central (BCRA), el INDEC, la secretaría de Trabajo y la web mapadeladeuda y estima que, en junio de 2026, el 27,2% de los 5.400.192 deudores únicos registrados en los 40 partidos bonaerenses del AMBA estaba en mora. El trabajo reconstruye una secuencia explicativa: entre enero de 2025 y marzo de 2026, el salario privado registrado aumentó 35,2%, mientras el IPC del GBA acumuló 40,8%.

En el mismo período, alimentos subió 45,1%, transporte público 49,7%, vivienda y servicios 50,4% y alquiler 70,9%. Es decir, el crédito terminó cubriendo gastos corrientes que el sueldo dejó de alcanzar.

Además, durante el primer semestre de 2025, el 51% de quienes ya tenían crédito aumentó su saldo real y cerca de 1 de cada 5 más que duplicó su financiamiento. A nivel nacional, 6,7 millones de personas combinaban a fines de 2025 financiamiento de entidades financieras y proveedores no financieros.

De los 2 millones de nuevos deudores digitales incorporados durante 2025, el 80% ya tenía otra deuda. Entre las conclusiones, Martello pidió tener “una base abierta por municipio y por edad para poder actuar antes de que la deuda se vuelva impagable, no después”.

La crítica situación entre los jóvenes

Mientras la tasa de mora general en territorio bonaerense ronda el 20% y afecta a cerca del 39% de los deudores, la evidencia disponible para el segmento de menores de 25 años muestra tasas de mora que prácticamente duplican esos valores a nivel nacional. Según la web mapadeladeuda, la tasa de mora nacional general fue 17,4% en junio de 2026. Entre los menores de 25 años, ese valor trepa a 36,84%, más del doble del promedio general.

El fenómeno se extiende, con menor intensidad, hasta los menores de 35 años: ese grupo registra tasas de mora superiores al 25% y picos de hasta 50% según el tipo de acreedor, con el 36% de sus obligaciones concentradas en neobancos y billeteras digitales.

Se observa un desplazamiento hacia la banca no tradicional; es decir, el 36% de los deudores jóvenes concentra sus obligaciones en neobancos (Ualá, Brubank, Mercado Pago, Naranja X), que tras la desregulación financiera de 2024 llegaron a cobrar hasta 100 puntos porcentuales más de interés que la banca tradicional. Ello se da por la informalidad laboral, que implica la falta de recibo de sueldo formal, y expulsa a buena parte de los jóvenes del sistema bancario tradicional (que exige esa acreditación) hacia canales menos regulados y más caros.

Al respecto, Martello indicó que "el sobreendeudamiento juvenil en Argentina y en la Provincia de Buenos Aires no son un fenómeno marginal" dentro del panorama general de mora, sino que, por el contrario, "son el segmento etario más comprometido, con tasas que duplican o superan el promedio general en cada nivel territorial donde existe dato desagregado".