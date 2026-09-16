Impuesto al cheque: el inesperado frente de batalla con los propios que le explotó a Milei

"Por qué no se ocupan de sacar el impuesto al cheque manga de inútiles" es apenas uno de los cientos de tuits de los libertarios que inundaron las redes con mensajes contra Javier Milei y Luis Caputo. Al Presidente y a su ministro de Economía se les abrió un inesperado frente de batalla con los propios en las últimas 48 horas.

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Es que el lunes la Comisión Nacional de Valores les sacó la posibilidad que venían usando las empresas y pymes de realizar créditos y débitos sin pagar el tributo del 0,6% del impuesto al cheque.

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En un comunicado, la CNV anunció que dispuso que la única vía para depositar o retirar dinero de las cuentas comitentes sea la transferencia desde o hacia una cuenta bancaria. O sea que ya no podrán las pymes depositar cheques electrónicos en sus cuentas radicadas a través de agentes de liquidación y compensación (Alyc), como por ejemplo Cocos o similares.

La decisión llamó la atención porque el propio gobierno de Milei había autorizado ese mecanismo en su gestión. Pero volvió todo para atrás.

La bronca de los propios y la defensa del Gobierno

Los libertarios estallaron en la red social X y con mensajes directos a Milei y Caputo salieron a reclamar el fin de ese impuesto. El vocero presidencial Adrián Ravier tuvo que salir a responder sobre el tema.

"El impuesto al cheque es uno de los tantos impuestos que este Gobierno quisiera eliminar. Para poder eliminar más impuestos que los que ya se han eliminado, que se pueden cuantificar en alrededor del 3% del PBI, se necesita tener superávit fiscal. Por eso decimos que la motosierra no se apaga nunca", justificó el portavoz.

Agregó además Ravier: "Vamos a seguir trabajando para ir generando superávit y a medida que tengamos un punto de superávit vamos a proponer la eliminación de algunos impuestos o también la reducción de algunas alícuotas de algunos impuestos existentes o también la reducción mayor, digamos, a los ya realizados de los derechos de exportación y demás. Hay un plan del gobierno por seguir eliminando impuestos y para eso trabajamos. En esa línea, mientras el impuesto al cheque exista se tiene que cobrar".

Sobre la medida de la CNV, explicó: "En este caso, en relación a la Comisión Nacional de Valores, estos son instrumentos que se utilizan para canalizar ahorro para generar inversión, pero no para evadir impuestos. Entonces ha habido aquí una regulación que simplemente lleva que las empresas, como todas las otras que lo vienen haciendo, tenga que pagar el impuesto al cheque cuando hay operaciones de este tipo".

Salvo Ravier, ningún funcionario económico libertario se expidió sobre el tema. Uno de los voceros no oficiales que salió a responder fue Antonio Aracre, economista cercano a Milei y a Toto: "Si me preguntas si me gusta la medida, obvio que no. Pero sí tengo en cuenta la restricción presupuestaria y tengo que priorizar entre este impuesto y los pibes discapacitados, elijo a estos últimos. Discúlpame si te desilusiono (probablemente)", tuiteó.

La cuenta troll El Pregonero justificó la decisión de la CNV: "El impuesto al cheque recauda US$ 1.000 millones mensuales. ¿Saben la cantidad de jubilaciones sin aportes y planes sociales que hay que suspender para eliminar este impuesto?".

Este troll dio en la tecla. Es que la recaudación del impuesto al cheque cayó en términos reales durante julio de este año un 11% y un 9% durante agosto. Una catástrofe.

El trasfondo: el derrumbe de la recaudación

La decisión llega en un contexto de caída en la recaudación, que acumuló en los primeros ocho meses de 2026 una caída real interanual del 3,8%, según estimaciones del IARAF en base a datos de la ARCA. El propio impuesto al cheque mostró un desempeño particularmente negativo: recaudó $1,52 billones durante agosto y creció apenas 21,5% nominal interanual, frente a una inflación del 33,5% en el mismo período. Esta es la caída real del 9% respecto a agosto del año pasado.

Asimismo, según publicó El Destape, el Gobierno asegura que el próximo año elevará en 0,64 puntos la presión impositiva nacional para obtener 219,2 billones de pesos, aunque para alcanzar esa meta debería subir por lo menos cuatro puntos a partir del menor crecimiento real que se espera este año y de la caída de la recaudación impositiva vinculada por el desplome de la actividad económica vinculada al mercado interno.

A saber: el 30% del impuesto al cheque es coparticipable. Es plata para las provincias que gira de manera automática. Con las caídas de la recaudación de este tributo de los últimos meses, las provincias perdieron. Hay quienes especulan en el Gobierno con que se reimpuso para darle un gesto a los gobernadores. "Toto lo tuvo que reponer este impuesto para contentar a los gobernadores a ver si podemos sellar la suspensión de las PASO en el Congreso", reveló una fuente ante El Destape.

Se trataría de unos de los gestos del Gobierno para con las provincias para lograr votos de diputados y senadores en el parlamento para que le den lo que desea Karina Milei: que no haya primarias el año que viene en las elecciones presidenciales.

Es parte de las conversaciones que tendrá el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre este miércoles y mañana jueves con los gobernadores que recibirá en Casa Rosada junto a Luis Caputo.

Santilli recibirá este miércoles por la tarde en Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). En tanto, el jueves por la mañana Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. El mismo jueves, pasado el mediodía, Santilli recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).