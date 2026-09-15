Por la caída en la recaudación, dan marcha atrás con un impuesto que afecta a las pymes

El gobierno de Javier Milei dio marcha atrás y eliminó la posibilidad de utilizar cheques para ingresar o retirar fondos en operaciones del mercado de capitales, al establecer a las transferencias como única modalidad habilitada. La decisión indirectamente incrementará el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) en momentos en que la recaudación cae hace varios meses, generando más presión impositiva sobre las ya golpeadas pymes.

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La medida fue dispuesta por la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante la Resolución General 1166/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y rige desde este mismo 15 de septiembre. Hasta ahora, los agentes registrados podían realizar hasta dos pagos diarios por cliente mediante cheques, incluidos los electrónicos o eCheqs. La nueva normativa elimina directamente esa alternativa.

"A través de esta norma, se establece que la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes, en los términos y condiciones allí definidos", anunció la CNV en un comunicado.

En ese sentido, esta dependencia del Ministerio de Economía de Luis Caputo aseguró que "la medida busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas".

Sin embargo, lo cierto es que la medida tiene además un efecto fiscal. Los endosos de cheques estaban justamente exentos del impuesto al cheque, lo que había permitido hacer operaciones mediante las cuales empresas colocaban fondos en el mercado de capitales y luego podían retirarlos utilizando cheques sin quedar alcanzadas de la misma manera por este impuesto. Al obligar a canalizar los movimientos mediante transferencias bancarias, la CNV cierra esa forma de evitar el cobro.

La resolución supone, además, una marcha atrás regulatoria para una administración que hizo de la desregulación y la reducción de la intervención estatal dos de sus principales banderas. La propia CNV había ampliado meses atrás la utilización de cheques electrónicos en estas operaciones. Ahora vuelve a restringir los mecanismos disponibles para empresas e inversores y obliga a utilizar una modalidad que amplía indirectamente la base alcanzada por un impuesto que el Gobierno necesita sostener ante la caída de los recursos fiscales.

La caída en la recaudación

La decisión llega en un contexto de deterioro en la recaudación, que acumuló en los primeros ocho meses de 2026 una caída real interanual del 3,8%, según estimaciones del IARAF en base a datos de la ARCA. En agosto quedó prácticamente estancada en términos reales y varios impuestos vinculados al mercado interno registraron retrocesos.

El propio impuesto al cheque mostró un desempeño particularmente negativo: recaudó $1,52 billones durante agosto y creció apenas 21,5% nominal interanual, frente a una inflación del 33,5% en el mismo período. Esto equivale a una caída real cercana al 9% respecto a agosto del año pasado.

El mayor cobro del impuesto al cheque supondrá un nuevo golpe para las pymes, que ya de por sí enfrentan un escenario adverso. En lo que va del año, las ventas minoristas de este segmento cayeron un 2,4% acumulado, según cifras de la CAME, mientras que desde el inicio del gobierno de Milei cerraron 30.633 empresas, según los datos de la SRT analizados por Fundar.